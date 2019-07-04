Банк «Открытие» подвел итоги работы по финансовому оздоровлению

Данная цифра в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли 1 полугодия 2019-го - 28,8 миллиарда.

Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени. Банк широко представлен в регионах, является системно значимой кредитной организацией.

По данным на 1 июля 2019 года, активы банка «Открытие» увеличились на 26%, розничный кредитный портфель - более чем на четверть, а объем привлеченных средств клиентов - на 64%. Банк активно наращивает объем выдачи кредитов частным клиентам и юридическим лицам: за 6 месяцев этого года корпоративным клиентам предоставлено 305 миллиардов рублей, что превышает показатель всего предыдущего года. Объем выдачи кредитов физическим лицам достиг 79,6 миллиарда, предприятиям малого и среднего бизнеса - 37,5.

Де-факто санация банка «Открытие» была завершена уже к началу 2019 года: банк провел докапитализацию, полностью погасил свой долг перед Банком России, расчистил баланс от непрофильных и токсичных активов, завершил интеграцию с АО «Бинбанк».

-Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года – беспрецедентное событие для российского финансового рынка, - отметил Михаил Задорнов, президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Банк показал пример результативной антикризисной работы команды, подтвердил эффективность нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора.