2019-07-12T12:01:44+03:00
Общество

Как обманывают белгородских пенсионеров при перерасчете пенсий

ПФР предупреждает: в Белгородском регионе участились случаи предоставления пенсионерам дорогостоящей неквалифицированной юридической помощи
Ирина ТАРАСОВА
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Как обманывают белгородских пенсионеров при перерасчете пенсий.Как обманывают белгородских пенсионеров при перерасчете пенсий.Фото: "КП" Архив
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В территориальные органы Пенсионного фонда в городах и районах области все чаще поступают типовые заявления о перерасчете размера пенсии. В большинстве случаев подобные заявления составлены некомпетентными юристами, не владеющими знаниями законодательной базы в сфере пенсионного обеспечения. Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают добиться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые люди верят, и несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с получателем пенсии, уточнив продолжительность стажа и текущий размер получаемой выплаты, юридические консультанты сразу же называют гарантированную сумму увеличения, что значительно больше назначенной ПФР пенсии. После чего доверчивые граждане оплачивают счет на предоставление юридических услуг по составлению заявления о перерасчете пенсии. В подобных заявлениях содержится типовой текст со ссылками на общие нормы законодательства без указания конкретных доводов о правильности/неправильности исчисления пенсии. Отличаются заявления лишь Ф.И.О. и паспортными данными обратившегося гражданина.

Согласно статистике, абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате проверенный прежний размер пенсии.

Пенсионный фонд напоминает: территориальные органы Пенсионного фонда работают в рамках действующего федерального законодательства. Правильность назначения пенсии контролируется ревизионными комиссиями ПФР, а также в ходе проведения внутриведомственных плановых проверок. В случае сомнений в правильности расчетов назначенной пенсии гражданин имеет право обратиться для уточнений и разъяснений в отделение Пенсионного фонда по Белгородской области, вышестоящую инстанцию – Пенсионный фонд России или в судебные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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