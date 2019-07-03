Белгородские энергетики будут чаще выезжать в рейды по борьбе с энерговорами

Всего за первые пять месяцев этого года энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» выявили и пресекли в регионе 327 фактов самовольного подключение к электросетям и несанкционированное вмешательство в работу приборов учета общим объемом 5,6 млн кВтч на сумму более 19,7 млн рублей.

В суды подано 65 исков о взыскании стоимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 12,1 млн рублей. По 47 искам в сумме 4,2 млн рублей (с учетом переходящих с 2018 года) получены положительные решения. В суд энергетики обращаются, если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесенные компании убытки.

С 9 июня 2019 года вступили в силу изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях. Вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии. Теперь на граждан налагается штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Помимо ужесточения санкций для частных лиц, изменения коснулись и других категорий потребителей. За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электроэнергией должностные лица заплатят от 80 до 200 тысяч рублей, либо будут дисквалифицированы на срок от двух до трех лет. Штрафы для организаций – от 200 до 300 тысяч рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Самыми распространенными способами хищения электроэнергии остаются вмешательство в работу или конструкцию приборов учета, постороннее воздействие на счетный механизм, скрытая электропроводка, а также несанкционированное подключение к сетям. Обнаруживаются они в результате специальных проверок и рейдов.

В Старом Осколе на воровстве электроэнергии попалось отделение одного из банков. В ходе проверки выяснилось, что электроэнергию офис потреблял, минуя прибор учета, присоединившись к вводному кабелю. Под учетом находился лишь установленный в зале электронный стенд информации. Согласно перерасчету, произведенному, исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного кабеля, нарушителю предъявлен счет в сумме более 120 тысяч рублей.

Аналогичный случай был зафиксирован в одном из кафе Старого Оскола. Проверяя систему учета, энергетики обнаружили подключенное мимо счетчика оборудование для приготовления пищи. Стоимость неучтенного потребления электроэнергии превысила 97 тысяч рублей.

Нередко нарушители попадаются на попытках вмешательства в работу прибора учета с целью искажения фактического значения потребляемой электроэнергии. Два подобных случая произошло в Шебекинском районе, где владелец автостоянки и индивидуальный предприниматель пытались намеренно занизить объем потребленной электроэнергии, установив в корпусе прибора постороннее электронное устройство. Пересчет в этом случае производился по максимальной мощности присоединенных энергоустройств с момента последней инструментальной проверки. Для нарушителей сумма получилась весьма значительная: в одном случае — десятки, в другом — сотни тысяч рублей. По всем фактам нарушений заявления переданы в полицию.

Энергетики обращают внимание жителей области на то, что энерговоровство – одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подаче электроэнергии. Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.