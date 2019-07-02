Счета эскроу обезопасят деньги белгородцев при покупке жилья по договору долевого участия

Управление Росреестра по Белгородской области информирует жителей Белгородской области об изменениях в законодательстве при регистрации договоров долевого участия в строительстве. Так, с 1 июля 2019 года застройщики, которые привлекают денежные средства граждан, обязаны будут перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Исключением станут объекты, которые будут соответствовать установленным критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома (более 30%) и количество заключенных и зарегистрированных в Росреестре договоров участия в долевом строительстве (более 10% по состоянию на 01.07.2019). такие меры обезопасят денежные средства граждан при покупке жилья по договору долевого участия.

Привлечение денежных средств для долевого строительства объектов, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, допускается по договорам долевого участия в строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, только с использованием счетов эскроу. В том числе, если договор долевого участия в строительстве с участниками долевого строительства таких объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 г.

Эскроу-счет – это специальный счет, который открывается в уполномоченном банке для приема денежных средств дольщиков. Доступ к этим средствам застройщик получит только после завершения строительства дома и оформления документов собственности на первого покупателя. Право на открытие счетов эскроу имеют только те банки, которые удовлетворяют установленным правительством РФ требованиям к кредитным организациям.

Таким образом, деньги на этом счете «замораживаются» и доступа к ним не имеют ни дольщик, ни застройщик в течение всего срока строительства.

Если же застройщик не выполнил своих обязательств перед дольщиком, то банк с этого счета возвращает деньги дольщику.

Подчеркнем, что согласно действующим правилам по всем договорам долевого участия, заключенным (представленным на государственную регистрацию) после 1 июля 2019 года, привлечение средств возможно только с использованием эскроу-счетов, вне зависимости от того, когда по такому объекту было получено разрешение на строительство.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Екатерина Богданова отметила, что перечень документов, необходимый для проведения государственной регистрации договоров долевого участия с применением счетов эскроу, не поменяется. И с 1 июля текущего года государственные регистраторы прав при проведении правовой экспертизы документов будут проверять, в том числе, внесен ли банк в реестр Центробанка, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.