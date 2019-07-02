Студотряд «Фаза» начал работу на энергообъектах Белгородской области

В этом году трудовые путевки для работы на энергообъектах получили студенты БГТУ им. В.Г. Шухова, Новооскольского колледжа, Валуйского индустриального техникума и Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, обучающиеся по специальностям, связанным с энергетикой. Пятнадцать бойцов студотряда «Фаза» в течение полутора месяцев будут работать электромонтерами в бригадах Белгородского, Новооскольского, Валуйского, Шебекинского, Чернянского и Алексеевского РЭС. Ребята поучаствуют в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учета, уборке порубочных остатков при расчистке просек, нанесении диспетчерских наименований. Все они официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой. В течение недели пройдут обучение и проверку знаний в объеме второй группы по электробезопасности и смогут приступить к работе на подстанциях и ЛЭП.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На церемонии открытия начальник управления по работе с персоналом Белгородэнерго Татьяна Татукова подчеркнула, что филиал заинтересован в качественной практической подготовке студентов энергоспециальностей. Она напомнила, что энергоотрасль сейчас переходит на цифровую платформу, внедряя оборудование и инновационные системы управления энергокомплексом, которые позволят сделать электроснабжение потребителей более надежным:

- Вам предстоит трудиться в новой реальности. Набирайтесь опыта, проверяйте и закрепляйте на практике полученные в вузе теоретические знания, учитесь, ведь будущее энергетики – за вами, ждем вас в своих рядах.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Давая напутствие бойцам, директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов пожелал ребятам плодотворных трудовых будней и рекомендовал не только внимательно изучать реальное производство, но за практической составляющей видеть физические процессы, которые изучались в вузе, понять, как они работают сейчас, и какое развитие получат в эпоху цифровой трансформации.

- Благодаря студотряду пришло более полное понимание того, что собой представляет выбранная специальность, что ожидает после учебы в вузе. Это действительно очень полезно и интересно. Слушайте, о чем вам будут говорит наставники, не бойтесь задавать вопросы, получайте бесценный опыт, который, безусловно, вам пригодится, - поделился впечатлениями с коллегами командир отряда «Фаза» 2018 года Дмитрий Мистюк.

В Белгородской области с участием бойцов стройотрядов за пять лет отремонтированы десятки трансформаторных подстанций и порядка 50 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Большинство бывших стройотрядовцев приняты на постоянную работу в Белгородэнерго, многие из них уже выросли в настоящих профессионалов своего дела.