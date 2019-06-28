2019-06-28T09:30:42+03:00
Общество

«Ключики» - законодатель рыбных мод

Александр Мадыгин, Генеральный директор ЗАО «Ключики»:
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- Наше рыбное хозяйство «Ключики», ведущее свою деятельность на территории Яковлевского района, уже много лет специализируется на выращивании карпа и толстолобика. Динамика нашего развития медленно, но верно и постепенно имеет положительный рост. Нашу продукцию белгородцы могут приобрести как в некоторых торговых точках в городе, так и в крупных гипермаркетах. Она всегда пользуется повышенным спросом потому, что это единственный продовольственный товар, который продается в живом виде, а значит доходит до потребителей свежей полезной продукцией . Замечу, что продукция здоровая и качественная. Предприятие работает стабильно, провалов нет. В перспективе планируем начать разведение таких редких пород рыбы, как стерлядь и веслонос.

Полезные свойства карпа:

Карп – одна из основных видов рыбы, которую разводят в искусственных водоемах. Согласно источникам, впервые его стали выращивать еще в 1000 году до нашей эры в Китае. Он считался любимым блюдом многих китайских императоров.

Мясо карпа нежное и вкусное, хотя он отличается большой костистостью. Но мелкие кости в основном бывают в не крупной рыбе. Мясо легко и быстро усваивается.

Карп содержит много белка, который особенно полезен во время активного роста детей. Кроме того, это оно содержит и другие питательные вещества, которые будут полезны для взрослых и детей. В составе мяса карпа присутствуют важные витамины: А, РР, Е, витамины группы В. Минеральные вещества: фосфор, железо, магний, кальций, хром, фтор, хлор, калий, натрий, молибден, никель, медь, цинк, селен, марганец. Карп богат полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Эти кислоты нужны нашему организму. Их содержание в карпе можно сравнить с морской рыбой. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, предупреждают отложение холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, служат профилактикой атеросклероза, тромбоза и других заболеваний сердца и сосудов.

Кальций один из важных элементов, который участвует в построении и поддержании костной системы. А по содержанию фосфора оно практически не уступает осетровым рыбам.

Цинк улучшает память и повышает концентрацию внимания.

Вещества, содержащиеся в мясе рыбы, оказывают влияние на кроветворение.

Полезные свойства толстолобика:

Толстолобик – природный источник животного белка, имеющего сбалансированную аминокислотную структуру. Ежедневное потребление этой рыбы ускоряет процессы восстановления организма после болезней, умственных и физических нагрузок.

Филе толстолобика легко переваривается и быстро усваивается организмом. Полезные вещества, присутствующие в его составе, активизируют работу желудка и кишечника, способствуют выработке пищеварительных соков. Диетологи советуют людям, страдающим от болезней ЖКТ (особенно от тех, которые развиваются на фоне сниженной кислотности пищеварительного сока), съедать не менее 1,5 килограммов этой рыбы в течение недели.

Рыбные блюда из толстолобика содержат целый комплекс антиоксидантных соединений, замедляющих старение организма. При регулярном включении их в рацион снижается риск появления раковых и доброкачественных опухолевых новообразований.

Толстолобик – низкокалорийная и маложирная рыба, которую можно включать в меню диеты, ориентированной на борьбу с излишним весом. В ее составе присутствуют витамины группы B, ускоряющие обмен веществ и косвенно способствующие похудению.

Подготовил Сергей Филиппов

ИСТОЧНИК KP.RU

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