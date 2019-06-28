2019-06-28T10:22:43+03:00
Происшествия

37-летнего белгородца, убившего пенсионерку и ее внука в Алексеевке, нашли мертвым

Тело мужчины обнаружили в Воронежской области неподалеку от города Лиски
Ирина ТАРАСОВА
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37-летнего белгородца, застрелившего пенсионерку и ее внука в Алексеевке, нашли мертвым.37-летнего белгородца, застрелившего пенсионерку и ее внука в Алексеевке, нашли мертвым.Фото: "КП" Архив
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На место, где найден предполагаемый убийца 72-летней женщины и ее 10-летнего внука, оправились белгородские следователи. Напомним, что 37-летнего мужчину, совершившего двойное убийство в Алексеевке, искали с ночи 27 июня. Полиция останавливала все подозрительные машины в Белгородской области, на которых он мог скрыться после убийства.

Само убийство житель Алексеевки совершил поздно вечером 26 июня, ворвавшись в дом своей бывшей сожительницы. Мать молодой женщины и ее 10-летний сын от полученных огнестрельных ранений погибли на месте. А сожительница и ее нынешний мужчина были доставлены в больницу.

В региональном Следственном комитете пока развитие событий не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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