37-летнего белгородца, убившего пенсионерку и ее внука в Алексеевке, нашли мертвым

На место, где найден предполагаемый убийца 72-летней женщины и ее 10-летнего внука, оправились белгородские следователи. Напомним, что 37-летнего мужчину, совершившего двойное убийство в Алексеевке, искали с ночи 27 июня. Полиция останавливала все подозрительные машины в Белгородской области, на которых он мог скрыться после убийства.

Само убийство житель Алексеевки совершил поздно вечером 26 июня, ворвавшись в дом своей бывшей сожительницы. Мать молодой женщины и ее 10-летний сын от полученных огнестрельных ранений погибли на месте. А сожительница и ее нынешний мужчина были доставлены в больницу.

В региональном Следственном комитете пока развитие событий не комментируют.