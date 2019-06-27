2019-06-27T22:08:07+03:00
Общество

Акционеры компании «Россети» одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2019 года

Сумма составила более 5 миллиардов рублей
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Сегодня, 27 июня, в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети» под председательством министра энергетики Российской Федерации, председателя совета директоров «Россетей» Александра Новака.

В своем приветственном слове Александр Новак положительно оценил итоги работы холдинга в 2018 году.

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- Компания работает эффективно, развивается, является инвестиционно привлекательной. За последние полгода капитализация «Россетей» выросла на 90%. Важно и то, что холдинг много внимания уделяет внедрению современных технологий. Помимо этого, разрабатываемые правительством РФ совместно с «Россетями» изменения в нормативно-правовую базу электросетевого комплекса будут способствовать росту показателей, - подчеркнул глава минэнерго России.

На собрании был рассмотрен отчет с результатами деятельности «Россетей» в 2018 году.

В ходе своего выступления генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский рассказал о ключевых достижениях компании за прошедший год, отметив, что показатели операционной деятельности группы «Россети» в очередной раз продемонстрировали уверенный рост.

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- Рост производственных показателей позволил Группе компаний «Россети» продемонстрировать по итогам 2018 года положительный финансово-экономический результат. Обеспечен рост финансовых показателей, а также снижен уровень долговой нагрузки. Важной задачей для менеджмента Компании является рост дивидендных выплат акционерам. Наши финансовые показатели позволяют это сделать, - отметил Павел Ливинский.

В 2018 году передано 762 млрд кВт•ч электроэнергии, присоединено 19 ГВт мощности. Уровень потерь при передаче электроэнергии по результатам 2018 года впервые в истории опустился ниже 9% и составил 8,95%. Консолидированная выручка группы впервые в истории превысила 1 триллион рублей, составив 1 021,6 млрд рублей (948,3 по итогам 2017 года). При этом чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей). Увеличение свободного денежного потока составило более 18 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку Группы – показатель Чистый долг/EBITDA в сравнении с 2017 годом составил 1,42х (1,55х в 2017 году).

В ходе собрания акционерам компании «Россети» представлены на утверждение годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, предложения по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.

Акционеры компании одобрили предложения по выплате более 5 млрд руб. дивидендов за первый квартал 2019 года, что в два раза больше суммы, направленной на выплату в 2018 году, и сопоставимо с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании «Россети».

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества.

Рассмотрены в новой редакции Устав и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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