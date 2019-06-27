2019-06-27T06:05:41+03:00
Общество

В Тульской области установят десять пунктов весогабаритного контроля

Соответствующий контракт заключили ГУ ТО «Тулаупрадор» и ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Автоматическая система весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.Автоматическая система весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.
Изменить размер текста:

Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) появятся на дорогах регионального и межмуниципального значения. Встроенная интеллектуальная система фото- и видеосъемки АПВГК будет считывать весогабаритные параметры и регистрационные знаки транспортных средств. Также будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

Главные преимущества АПВГК по сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля – возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системе без участия представителя владельца дороги и сотрудника ГИБДД.

- Бороться с нарушителями и помогать сохранению дорожного полотна может только объективная система мониторинга и контроля, которая работает в круглосуточном режиме 365 дней в году. Надо особо отметить, что работа всех компонентов системы контроля габаритов и веса подлежит самому жесткому независимому надзору. Оборудование проходит обязательную сертификацию, соответствует ГОСТам по метрологии, а поверка технических средств на корректность измерений проводится не менее одного раз в год, – сказал директор по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

«Ростелеком» лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля в стране. Более половины всех действующих в России АПВГК (47 из 93) были построены и эксплуатируются с участием «Ростелекома» (по госконтрактам, договорам лизинга или аренды, в рамках концессии или субподрядных договоров). Компания намерена и далее принимать участие в создании цифровых систем весогабаритного контроля, применяя накопленную экспертизу и опыт, долгосрочные отношения с отечественными производителями профильного оборудования и программного обеспечения.

В ближайшие годы сегмент цифровых систем весогабаритного контроля ожидает стремительный рост. В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определено, что до конца 2023 года в стране будет построено 387 АПВГК на автотрассах федерального значения, а до конца 2024 года – еще 366 пунктов на трассах регионального и межмуниципального значения во всех субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре
Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку
На Лебединском ГОКе - новая техника
Белгородцев в июле ожидают три жарких фестивальных дня
На прошлой неделе на территории Белгородского региона произошло 43 загорания травы
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
Губернатор предложил белгородцам добираться на работу на велосипедах и самокатах
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз
Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч
Белгородцев вновь предупреждают об опасности
Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов
В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим