2019-06-26T16:18:41+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе - новая техника

В распоряжении железнодорожников комбината появились два новых электровоза
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Теперь у комбината 51 локомотив, состоящий из собственно электровоза и пары обмоторенных вагонов-самосвалов. И это колоссальная мощь! В смену одна «вертушка» (тяговый агрегат с 10-11 прицепными думпкарами) может вывозить из лебединского карьера 1300 кубометров горной массы.

- Приятно работать на новой технике, это очень воодушевляет, – рассказал Андрей Шинкаренко, машинист электровоза УЖДТ Лебединского ГОКа. – Наши новые тяговые ещё более производительные и эффективные. В кабине отличная панель управления, удобное кресло, оптимальная температура. Здорово, когда можно ни о чём не волноваться, а с удовольствием и в комфорте выполнять свою работу.

Сотрудники комбината признаются: работать приятно и комфортно.

Сотрудники комбината признаются: работать приятно и комфортно.

Новые тяговые агрегаты поступили на комбинат, благодаря инвестпрограмме Металлоинвеста по модернизации горно-транспортного комплекса. В её рамках на Лебединский и Михайловский ГОКи регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование: экскаваторы, большегрузные автомобили, буровые станки и другие дорогостоящие горные машины.

Автор фото: Мария Соколова

ИСТОЧНИК KP.RU

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