2019-07-03T17:26:37+03:00
Общество

В Белгородском регионе на границе задержали 20 тонн мясной продукции неизвестного происхождения

Водитель огромного тягача наивно полагал, что останется незамеченным в пограничной зоне
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе на границе задержали 20 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. Фото: архив погранслужбы.В Белгородском регионе на границе задержали 20 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. Фото: архив погранслужбы.
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В темное время суток огромный тягач без регистрационных номерных знаков пересек границу с Украиной и въехал в Россию. Но был остановлен в полутора километрах от государственной границы в Краснояружском районе силовиками региона. Оправдываясь, нарушитель говорил, что не знал, какой груз везет. При этом в его машине было обнаружено 20 (!) тонн мясной продукции неизвестного происхождения.

Фото: архив погранслужбы.

Фото: архив погранслужбы.

Нарушителем оказался гражданин Украины С., 1970 года рождения, который проживает в Харьковской области, в Харьковском районе, в селе Борщевая. Все это было записано со слов задержанного, так как документов при нем не оказалось.

Фото: архив погранслужбы.

Фото: архив погранслужбы.

Пришлось нарушителю объясняться и по поводу того, почему его автомобиль, двигаясь от линии государственной границы по территории Российской Федерации, игнорировал требования остановиться. Объяснялся, что, мол, затрусило всего, не знал, что делал. Затем он рассказал, что за перевоз груза ему пообещал заплатить 200 долларов некто Гвоздик. Этот Гвоздик объяснил, откуда и куда нужно перегнать транспорт. А по территории Украины они ехали на легковом авто, на украинской стороне не видел ни одного наряда, так что можно было предположить, что этот Гвоздик в сговоре с украинскими пограничными службами.

Фото: архив погранслужбы.

Фото: архив погранслужбы.

При досмотре задержанной машины и полуприцепа оказалось, что мясо и сало, всего 20 тонн, не имеют ни документов, ни маркировки, ни каких-либо других опознавательных знаков. Вероятность того, что мясная продукция могла быть заражена африканкой чумой – очень высока. Предпосылок для таких выводов немало. Только за несколько последних месяцев в соседних с Россией областях Украины было выявлено несколько очагов АЧС. Под Харьковом, к примеру, не так давно прямо на стихийной свалке были обнаружены инфицированные тушки мертвых животных. Скандал в Украине тогда замяли, но факт обнаружения мертвых животных так и не смогли объяснить.

Фото: архив погранслужбы.

Фото: архив погранслужбы.

Напомним, что любая контрабанда мясной продукции угрожает, в первую очередь, здоровью и жизни людей. Не нужно при этом забывать, что зараженная мясная продукция могла попасть на столы не только белгородцев, но и жителей других регионов России. Так что в данном случае речь идет о продовольственной безопасности России. И мелочей в этом деле быть не может.

Фото: архив погранслужбы.

Фото: архив погранслужбы.

Вся задержанная продукция была уничтожена на специальном полигоне. Что касается некоего Гвоздика, он известен, как член организованной преступной группировки, которая занимается, в том числе, и переправкой контрабанды через границу. Есть информация, что к его деятельности причастны силовые структуры. Известны имена и других преступников-контрабандистов, которые скрываются под кличками Кличин, Махара, Кардан, Папа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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