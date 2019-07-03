2019-07-03T12:50:59+03:00
Экономика

Объявлено о завершении санации банка «Открытие»

2 июля принято решение о завершении процедуры его финансового оздоровления
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Объявлено о завершении санации банка «Открытие» .Объявлено о завершении санации банка «Открытие» .Фото: "КП" Архив
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Комплекс мер по предупреждению банкротства позволил обеспечить бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов, сформировать резервы для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановить устойчивое финансовое положение банка, - подчеркивают в его пресс-службе.

Банк «Открытие» менее чем за полтора года решил все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. Банк стабильно показывает прибыль и рост ключевых бизнес-показателей, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. Долг Банку России полностью выплачен, банк докапитализирован и оказывает необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, его баланс расчищен от непрофильных и токсичных активов. В январе текущего года с присоединением АО «Бинбанк» завершены интеграционные процессы внутри группы.

Сейчас ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - один из крупнейших игроков на банковском рынке страны, развивающий все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят страховая компания ПАО Страховая компания «Росгосстрах», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений).

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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