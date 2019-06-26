2019-06-26T19:08:30+03:00
Общество

Белгородки стали призерами Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Москве
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Школьницы из Белгорода стали призерами всероссийской олимпиады.Школьницы из Белгорода стали призерами всероссийской олимпиады.
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Награды ученикам девятых и десятых классов, добившимся наилучших результатов в интеллектуальном состязании, вручили Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

В этом году победителями и призерами Олимпиады «Россети» стали 59 старшеклассников. Пятнадцать представляют регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в их числе двое белгородцев. Ученица 9 класса 10-го лицея города Белгорода Ульяна Быканова стала призером 2 степени, ученица 10 класса белгородского лицея №9 Лидия Солнышко – призером 3 степени.

Александр Новак и Павел Ливинский наградили победителей.

Александр Новак и Павел Ливинский наградили победителей.

- В число победителей и призеров Олимпиады вошло много представителей наших регионов. С одной стороны, это показатель качественной профориентационной работы, с другой – свидетельство большого интереса подрастающего поколения к энергетике. Мы намерены и в дальнейшем прилагать максимум усилий для привлечения в отрасль талантливых, активных и перспективных ребят, – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Лидия Солнышко подчеркнула, что победа в Олимпиаде дает возможность получать образование в вузах-партнерах «Россетей», а в дальнейшем и претендовать на трудоустройство в компании:

- Это для меня очень актуально. В будущем мне хотелось бы заняться чем-то связанным с физикой, информатикой, а «Россети» объединяют эти две науки.

Аналогичное стремление у Ульяны Быкановой:

- Для меня важнее всего в Олимпиаде – это опыт. Надеюсь, он мне в будущем пригодится, - поделилась впечатлениями школьница.

Победители и призеры Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Победители и призеры Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Победители и призеры Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок», которая пройдет в августе. Вместе с победителями прошлой Олимпиады и при поддержке преподавателей ведущих энергетических вузов, экспертов отраслевых из ведущих исследовательских центров и компании «Россети» они будут работать над проектами в области цифровой энергетики. Кроме того, им будет предоставлено приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям подготовки.

В 2019 году отборочный этап Олимпиады проходил в 69 городах. Участие в нем приняли более 5 тысяч школьников. Около полутора тысяч представляли регионы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В Белгородской области участниками первого отборочного тура стали 160 учащихся девятых и десятых классов из различных районов области. Организатором мероприятия на региональном уровне выступило «Россети Центр Белгородэнерго» при поддержке областного департамента образования и Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

ИСТОЧНИК KP.RU

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