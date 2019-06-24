При содействии Металлоинвеста в губкинскую поликлинику пришла телемедицина

Современный аппарат появился в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве компании «Металлоинвест» с Правительством Белгородской области. На эти цели было направлено 17 миллионов рублей.

Дорогостоящий цифровой маммограф высокой разрешающей способности – вклад Правительства. Металлоинвест же передал учреждению систему «Телемедицина», позволяющую проводить исследования в соответствии с международными стандартами и поддерживать онлайн–связь с онкоцентром имени Н.Н. Блохина в Москве.

- Общее дело Белгородчины и Металлоинвеста делать так, чтобы качественная высокопрофессиональная медицина стала доступной с помощью новых технологий, оборудования и обучения врачей, взаимодействия специалистов в единой сети, – прокомментировала Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Это изменение общей системы, инфраструктуры и подхода к выявлению и лечению заболеваний. Теперь губкинские женщины не должны думать о том, где им найти врача, и куда им ехать потом со своим диагнозом.

Взаимодействие с лучшими врачами Белгорода и Москвы достигнуто благодаря реализации социальной программы Металлоинвеста «Женское здоровье». Ее партнёром является Национальный фонд поддержки здоровья женщин.

- Впервые телемедицина была апробирована в Железногорске Курской области в 2012 году. Теперь, благодаря повышению качества ранней диагностики, этот регион – лидер по своевременно выявленным онкозаболеваниям, а запущенных диагнозов сегодня практически нет. Это меняет жизнь пациентов, увеличивает её продолжительность, даёт позитивный прогноз, – отметила Оксана Молдованова, президент БФ «Национальный фонд поддержки здоровья женщин». – Наш фонд работает с разными регионами и компаниям по всей стране, и Металлоинвест – пример высокой приверженности человеку и заботы о благополучии территории.

Партнеры уверены: их совместные действия принесут результат.

Также в рамках программы проводится обучение врачей Губкинской ЦРБ и Белгородского областного онкологического диспансера в центре онкологии имени Блохина. Медики повышают квалификацию до экспертного уровня, перенимают современные методики.

- Вместе мы многое можем! Металлоинвест за последние годы существенно помог оборудовать детскую больницу, сегодня заботится о сохранении здоровья наших женщин, – отметил Анатолий Кретов, глава администрации Губкинского городского округа. – Второй месяц в губкинской поликлинике работает центр женского здоровья и материнства, весь этаж оснащен новой техникой, а обследование на новом маммографе уже прошли тысячи пациенток.

- В нашу жизнь приходит цифровизация, и вот перед нами телемедицина наяву. Мы работаем для того, чтобы наши люди жили лучше, такова политика Металлоинвеста. Теперь наши любимые женщины будут иметь уровень медицины, не отличимый от федерального, – подытожил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Однако важно, чтобы изменилось отношение и самих женщин к своему здоровью, они должны знать, что достойны лучшего.

фото Валерия Воронова

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