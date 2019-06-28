2019-06-28T14:36:27+03:00
Происшествия

В Следственном комитете подтвердили личность найденного белгородца, убившего двоих людей

Мужчину нашли на территории Каменского района Воронежской области мертвым
Ирина ТАРАСОВА
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В Следственном комитете подтвердили личность найденного белгородца, убившего двоих людей.В Следственном комитете подтвердили личность найденного белгородца, убившего двоих людей.Фото: "КП" Архив
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В белгородском региональном Следственном комитете подтвердили информацию, что в ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий 27 июня 2019 года на территории Каменского района Воронежской области обнаружено тело алексеевского стрелка. Напомним, что вечером 26 июня он ворвался в дом своей бывшей сожительницы и убил ее мать, малолетнего сына, а также ранил бывшую сожительницу и ее нового мужчину. Стрелок найден мертвым с огнестрельными ранениями. По характеру ранений можно предположить, что он самостоятельно выстрелил в себя. Рядом с телом находилось огнестрельное оружие.

В пресс-службе ведомства сообщили, что первым отделом по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства двоих и покушения на убийство еще двоих жителей Алексеевского района по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц)

ИСТОЧНИК KP.RU

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