В Следственном комитете подтвердили личность найденного белгородца, убившего двоих людей

В белгородском региональном Следственном комитете подтвердили информацию, что в ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий 27 июня 2019 года на территории Каменского района Воронежской области обнаружено тело алексеевского стрелка. Напомним, что вечером 26 июня он ворвался в дом своей бывшей сожительницы и убил ее мать, малолетнего сына, а также ранил бывшую сожительницу и ее нового мужчину. Стрелок найден мертвым с огнестрельными ранениями. По характеру ранений можно предположить, что он самостоятельно выстрелил в себя. Рядом с телом находилось огнестрельное оружие.

В пресс-службе ведомства сообщили, что первым отделом по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства двоих и покушения на убийство еще двоих жителей Алексеевского района по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц)