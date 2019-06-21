В Белгородском госуниверситете стартовала приемная кампания

Ректор университета Олег Полухин подчеркивает, что обучение в НИУ «БелГУ» - это симбиоз образования, науки и бизнеса. Вуз тесно взаимодействует с более чем 800 предприятиями-партнерами, имеет 27 базовых кафедр. Уже с первых курсов студенты начинают заниматься наукой, используя оборудование 55 научных центров и лабораторий.

- Мы поставили задачу, чтобы все наши студенты владели иностранным языком, стажировались за рубежом, имели возможность получить двойной диплом, дающий право трудиться не только в России, - говорит Олег Николаевич.

Каждый год в университете открываются новые направления и специальности. К примеру, в новом учебном году в бакалавриате появятся факультет «Бизнес-Капитаны», где будут готовить управленцев-лидеров, «Мехатроника и робототехника», «Ландшафтная архитектура» и «Биотехнология». В магистратуре - «Биотехнические системы и технологии», «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии».

Правила поступления с прошлого года практически не изменились, все льготные категории и преференции сохраняются: за высокий балл выплачивается ректорская стипендия, обеспечивается место в общежитии, победителям всероссийских олимпиад - повышенная стипендия, учитываются и 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения.

Важный момент - софинансирование платы за обучение. Сумма со стороны вуза достаточно высока, причем, софинансирование сохраняется в течение всех лет учёбы, если студент успешно сдаёт сессию. Вдруг неожиданный провал? – исправляй оценки и вновь воспользуйся данной преференцией.

Документы приемную комиссию вуза уже подали 224 абитуриента.

Не пропусти!

Документы от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, будут приниматься до 26 июля. По результатам дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности - до 8 июля. Абитуриенты, поступающие по результатам вступительных испытаний НИУ «БелГУ» должны успеть до 10 июля. С 3 июня начнется приём документов на заочную форму обучения бакалавриата, специалитета, а также по программам магистратуры.

Ознакомиться с правилами приема, направлениями подготовки и специальностями, необходимыми для поступления документами, а также отправить их через электронную систему подачи, можно на сайте вуза: http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/.