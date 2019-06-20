Как и где в Белгороде будет проходить День скорби и памяти

В Белгороде пройдет героико-патриотическая акция «Самый длинный день в году» в рамках проведения Дня скорби и памяти.

В ночь с пятницы на субботу, 22 июня в 2:30 перед зданием музея-диорамы участники акции традиционно зажгут 1418 свечей в память о каждом дне войны. В 03:00 мероприятие продолжит литературно-музыкальная композиция «Эта память, верьте люди, всей земле нужна!».

В 03:30 на Соборной площади состоится возложение гирлянды Славы к Вечному огню и панихида о погибших. С 8:00 стартует «Волна памяти» - цветы к мемориалу «Скорбящая мать» возложат организации и учреждения города.

Впервые 22 июня в 12.00 здесь на Соборной площади пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». Суть акции в том, что по всей России с мест воинских захоронений в «солдатские кисеты» будет набрана земля, которую в дальнейшем разместят на территории главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме Соборной площади землю возьмут с братских могил Белгорода на улицах Красноармейской, Сумской, Широкой, Корочанской, в парке Памяти, в районе аэропорта, на территории БГТУ имени Шухова.

Мероприятия продолжатся в парке Победы. В 17.00 здесь покажут литературно-музыкальную композицию академического хора ветеранов «Нам жить и помнить». В 18.00 на набережной пройдет показ мини-спектакля «Страницы памяти», будет организована фотозона «Хоть и давно отгремела война…» В 19.00 на большом экране набережной стартует кинопоказ легендарного фильма «Белорусский вокзал» в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны».

Также накануне, 21 июня, на площади перед зданием Белгородской митрополии пройдет памятный вечер. В 21.30 студенты БГИИК исполнят музыкально-литературную композицию «Нет, никто не забыт и навеки ничто не забыто!», перед зрителями выступит ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям «Донецкая застава». Затем митрополит Иоанн совершит заупокойную литургию, а гости вечера зажгут свечи в память о павших.

Напоминаем, что в связи с проведением массовых мероприятий в центре города ограничат движение транспортных средств. Предлагаются объездные маршруты по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспектам Богдана Хмельницкого и Николая Ватутина.