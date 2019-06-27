В Белгородском регионе мужчина убил мать и 10-летнего сына своей бывшей сожительницы

Трагедия в Алексеевке Белгородской области разыгралась в ночь с 26 на 27 июня. Была убита 72-летняя женщина и ее 10-летний внук. Мать ребенка и находившейся с ней мужчина ранены ворвавшимся в дом бывшим сожителем молодой женщины.

Алексеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. а, в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Белгородской области.

В сообщении говорится о том, что 37-летний житель Алексеевского района, вооружившись огнестрельным оружием, пришел вечером 26 июня в квартиру к своей бывшей сожительнице. Дверь ему открыла пожилая мать девушки. Ворвавшись в дом, он произвел несколько выстрелов, которыми ранил пенсионерку и мальчика, оказавшегося рядом. А затем напал на свою сожительницу и находившегося с ней мужчину. От полученных ранений 72-летняя женщина и 10-летний ребенок скончались на месте. Двое других пострадавших были позже доставлены в больницу.

Личность подозреваемого установлена и его объявили в розыск. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Информация о совершившем преступление появилась и на страницах соцсетей с призывом помочь в поимке преступника, который убил двоих ни в чем не повинных людей.

Как стало известно, всю ночь сотрудники полиции проверяли все проезжающие машины в Белгородской области. В ориентировках, появившихся и в соцсетях, сказано, что подозреваемые в двойном убийстве может быть вооружен и может передвигаться на машинах ВАЗ 2109 с019ох31, Skoda к035тм31 или Mazda 6 н357но31.