2019-06-20T15:28:23+03:00
Общество

В Белгороде накануне «Прямой линии» жители региона массово жалуются президенту на повышение тарифов и качество воды

Видеообращения записали жители Майского, Разумного, Никольского, Таврово
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде накануне «Прямой линии» жители региона массово жалуются президенту на повышение тарифов и качество воды. Скриншот видео.В Белгороде накануне «Прямой линии» жители региона массово жалуются президенту на повышение тарифов и качество воды. Скриншот видео.
Изменить размер текста:

Печальная статистика: каждый день новое обращение. Видеообращения к президенту накануне «Прямой линии» записали жители Майского, Разумного, Никольского, Таврово. Как и белгородцы, жители Таврово, которое прислали свое видеообращение в редакцию «Комсомолки», жалуются на отвратительное качество воды, отсутствие ее в летнее время. И просят разобраться, на каком основании принято решение повысить тарифы на воду более чем на 40%?

В Майском-8 люди лишены питьевой воды на протяжении восьми лет. В Разумном местные жители рассказали, что 7 лет с водой никто не может помочь, даже суд. Ролик заканчивается скандированием: «Мы хотим пить!».

О том, что качество воды отвратительного качества, питьевой нет 11 лет, только техническая, жалуются житель микрорайона Западный села Никольское. На видео показали грязную рыжую воду, которой весенне-летний период нет. Подают несколько часов в сутки только в 35 градусную жиру. .

Жителям приходится покупать воду для питья и приготовления пищи, местные власти на проблему не реагируют. Белгородцы просят помочь, дать воду и говорят, что не могут нормально жить.

Жители Белгородской области записали видеообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
В Белгороде на отремонтированной улице Чумичова всплыл новенький асфальт
В Белгороде только за сутки произошло 6 пожаров
Директор Белгородского НПЗ провел под арестом всего несколько дней
Сегодня до 17.00 приостановлена подача горячей воды на ряде улиц Белгорода
Белгородские судебные приставы помогли получить зарплату 123 сотрудникам машиностроительного завода
Банк «Открытие» и бизнес помогают детям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В Белгороде до 30 июня продлен особый противопожарный режим
В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге
Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП
Белгородским детям от полутора до трех лет предложили резко повысить пособия