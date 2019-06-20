В Белгороде накануне «Прямой линии» жители региона массово жалуются президенту на повышение тарифов и качество воды

Печальная статистика: каждый день новое обращение. Видеообращения к президенту накануне «Прямой линии» записали жители Майского, Разумного, Никольского, Таврово. Как и белгородцы, жители Таврово, которое прислали свое видеообращение в редакцию «Комсомолки», жалуются на отвратительное качество воды, отсутствие ее в летнее время. И просят разобраться, на каком основании принято решение повысить тарифы на воду более чем на 40%?

В Майском-8 люди лишены питьевой воды на протяжении восьми лет. В Разумном местные жители рассказали, что 7 лет с водой никто не может помочь, даже суд. Ролик заканчивается скандированием: «Мы хотим пить!».

О том, что качество воды отвратительного качества, питьевой нет 11 лет, только техническая, жалуются житель микрорайона Западный села Никольское. На видео показали грязную рыжую воду, которой весенне-летний период нет. Подают несколько часов в сутки только в 35 градусную жиру. .

Жителям приходится покупать воду для питья и приготовления пищи, местные власти на проблему не реагируют. Белгородцы просят помочь, дать воду и говорят, что не могут нормально жить.