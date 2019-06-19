2019-06-19T12:02:31+03:00
Общество

Белгородские энергетики будут сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на 3 тысячах ТП

Полученная информация поможет оптимизировать режимы работы электрической сети
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В 2019 году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит автоматизированный технический учет электроэнергии на 997 вводах секций шин 0,4 кВ трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Информация об объеме отпущенной электроэнергии и параметрах работы энергооборудования будет в автоматизированном режиме поступать в информационно-вычислительный комплекс системы АСУЭ.

Интеллектуальные измерительные комплексы технического учета электроэнергии Белгородэнерго, установленные в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, позволят в режиме онлайн сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии и тем самым оперативно выявлять участки сети со сверхнормативными отклонениями и устранять причины их возникновения.

Оснащение ТП измерительными комплексами системы АСУЭ позволит дистанционно проводить мониторинг основных параметров работы энергооборудования, включая наличие напряжения на отходящих линиях электропередачи. Все данные тут же будут поступать в оперативно-информационный комплекс диспетчера ЦУС, это сделает процесс передачи электроэнергии полностью наблюдаемым и существенно сократит время реакции энергетиков на отключение потребителей.

Расширение и модернизация системы АСУЭ является составной частью программы цифровой трансформации электросетевого комплекса Белгородской области. Помимо автоматизации технического учета электроэнергии на ТП и РП 6-10 кВ, в текущем году будет модернизировано 337 узлов учета на высоковольтных подстанциях 35-110 кВ, что завершит процесс усовершенствования измерительных комплексов на высоковольтных питающих центрах. Всего же в течение трех лет, с 2019 по 2021 год, Белгородэнерго планирует оборудовать техническим учетом с удаленным сбором данных 100% трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (свыше 13 тысяч ТП). Результатом цифровой трансформации сетей станет повышение надежности электроснабжения потребителей.

На данный момент техническим учетом на территории области оборудованы 181 подстанция 35-110 кВ (100%) предприятия и 2 693 ТП 0,4-10 кВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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