Банк «Открытие» открыл офис нового формата в Старом Осколе

Дизайн интерьера нового офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного и быстрого обслуживания клиентов. На площади в 130 квадратных метров разместились универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов, кассовая зона, выделенные зоны для обслуживания привилегированных клиентов. Дополнительный офис оснащен переговорными комнатами, что обеспечивает удобство обслуживания и гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Ощущение комфорта и полный пакет банковских услуг.

- Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, а их общение с сотрудниками банка было максимально эффективным. Фонт-линия в офисе универсальна - она позволяет предоставить полный пакет услуг как физическим, так и юридическим лицам, - отметил на церемонии открытия Георгис Ягубов, бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе.

В новом офисе представлена вся линейка банковских продуктов. А квалифицированные специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их. Кроме этого, клиенты могут воспользоваться банкоматами – все они расположены в специально выделенной зоне, оборудованной подробными информационными табло с перечнем возможных операций.

Зона самообслуживания: просто и удобно.

- Мы принципиально иначе организовали пространство, включая и зоны самообслуживания. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении новых офисов банка «Открытие», составляют важную часть качественного клиентского сервиса, - подчеркивает Георгис Ягубов.

- Надеемся, что жители Старого Оскола и гости города оценят проделанную нами работу. Ведь мы искренне старались сделать так, чтобы визит в банк оставлял у наших клиентов только положительные эмоции, - приветствовала первых посетителей Вера Янкун, управляющий операционным офисом «Старооскольский». – Добро пожаловать!

Добро пожаловать в новый офис!

Офис нового формата расположен по адресу:

г.Старый Оскол, микрорайон Степной, 13

Режим работы офиса: Обслуживание физических лиц: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00 Обслуживание юридических лиц: понедельник- пятница с 9.00 до 18.00 Выходные дни: суббота и воскресенье