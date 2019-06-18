Белгородский центр серебряных волонтеров получил 200 тысяч рублей на развитие

В Белгороде в Доме офицеров прошла торжественная церемония открытия Центра серебряных волонтеров. Центр будет работать на базе управления социальной защиты города. Как рассказала координатор Федерального проекта «Молоды душой» Ассоциации волонтерских центров России Наталья Русакова, белгородский центр получил грант в 200 тысяч рублей. В 2018 году область вошла в топ-10 всероссийского грантового конкурса социальных проектов «Молоды душой». И благодаря этой поддержке стало возможным открыть свой центр ресурсной поддержки волонтеров пожилого возраста, 22-й по счету в России.

В целом по стране ряды серебряных волонтеров насчитывают 16 тысяч добровольцев, возраст которых старше 55 лет. В Белгороде пока в их рядах 160 человек, т. е лишь 1%. Но с открытием Центра, полагают в области, число волонтеров увеличится, как минимум, до тысячи.

Начальник управления социальной защиты населения области Елена Батанова отметила, что новый центр станет местом притяжения особой категории людей – серебряных волонтеров, которые прошли большой жизненный путь, накопили богатейший опыт, и которые не хотят сидеть дома просто так.

На церемонии торжественного открытия Центра.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Среди таких людей - Любовь Тиймакова из Белгородского района и Елена Парамонова из поселка Майский, которые пришли на торжественную церемонию открытия Центра. У Любовь Викторовны за плечами – 17 лет работы социальным работником, у Елены Ивановны - 7. Объединяет их активная жизненная позиция и стремление делать добро.

Отметим, что подобные центры планируется открыть во всех районах области. На их поддержку, а также других социально ориентированных организаций из областного бюджета в 2019 году выделено более 50 миллионов рублей.