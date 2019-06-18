2019-06-18T11:16:05+03:00
Общество

«Ростелеком» предоставил цифровые услуги XVI Международному конкурсу им. П.И. Чайковского

Для освещения крупнейшего события в мире классической музыки компания проложила по волоконно-оптическим линиям связи интернет-каналы на 11 концертных площадках
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Компания предоставила организаторам Конкурса для административных нужд доступ к сети Wi-Fi с помощью своего оборудования.Компания предоставила организаторам Конкурса для административных нужд доступ к сети Wi-Fi с помощью своего оборудования.
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«Ростелеком» выступил официальным партнером XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского и организатором телекоммуникационной инфраструктуры. Услуги, предоставленные цифровым провайдером, позволили обеспечить онлайн-трансляцию творческого состязания музыкантов из исторических залов Москвы и Санкт-Петербурга. В столице России – из Большого и Малого залов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Концертного зала им. П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии, концертного зала «Зарядье». В Северной столице – из Большого и Малого залов Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, камерного зала Мусоргского, новой сцены зала «Мариинский-2», Концертного зала Мариинского театра, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и концертного зала «Репино».

Дополнительно цифровой провайдер выделил резервный канал скоростью 200 Мбит/с Большому залу Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и обеспечил проактивный мониторинг всех интернет-каналов. Кроме того, компания предоставила организаторам Конкурса для административных нужд доступ к сети Wi-Fi с помощью своего оборудования.

- Компания имеет большой опыт в создании телекоммуникационной инфраструктуры для проведения таких масштабных мероприятий, как Международный конкурс им. П.И. Чайковского. У нас есть для этого все необходимые ресурсы. С помощью оптики «Ростелеком» обеспечил работоспособность интернет-каналов на высокой скорости. Это позволило организаторам транслировать музыкальное состязание для миллионов зрителей в режиме онлайн на технически хорошем уровне. Мы гарантируем качество и надежность услуг, а также оперативную и квалифицированную техническую поддержку, - подчеркнул вице-президент-директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком Дмитрий Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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