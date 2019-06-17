2019-06-17T18:52:00+03:00
Общество

После первого видеообращения коллектива Белгородского НПЗ к президенту арестовали его директора

Во втором видеобращении коллектив вступился за своего «обидчика»
Ирина ТАРАСОВА
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Коллектив Белгородского НПЗ во второй раз обратился к президенту накануне "Прямой линии". Скриншот видео.Коллектив Белгородского НПЗ во второй раз обратился к президенту накануне "Прямой линии". Скриншот видео.
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Генеральный директор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» обвинен в невыплате зарплаты 121 работнику и заключен под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области. Такая мера была предпринята после первого видеобращения коллектива предприятия к Президенту Владимиру Путину накануне проведения «Прямой линии». Во втором видеообращении коллектив вступился за гендиректора, объясняя его арест попыткой создать видимость предпринятых мер.

Гендиректору Олегу Майорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ (частичная, свыше трех месяцев и полная, более двух месяцев, невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия).

Обращение работников Белгородского НПЗ к Путину.Видео предоставили работники

В сообщении СК сказано, что следствие придерживается версии, «с января 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый вместо выплаты сотрудникам заработной платы перечислял деньги для расчетов с контрагентами и кредитными организациями с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета». Также приводится сумма задолженности – 21 миллион рублей.

Вместе с тем, во втором видеобращении сотрудники предприятия не только приводят другие суммы задолженности по зарплате (более 16 миллионов рублей), но и прямо говорят, что арест гендиректора отнимает у них последнюю надежду на то, что они когда-либо увидят свои деньги. В обращении коллектива сказано, что «генеральный директор завода Майоров Олег Сергеевич также, как и весь коллектив, является пострадавшей стороной. Более того, представители власти заявили, что причиной задержания явилось видеообращение и более ничего».

Обращение работников Белгородского НПЗ к Президенту В.В.Путину, связанное с арестом директора.

Во втором видеобращении сотрудники завода обвиняют местные власти в создании видимости деятельности перед предстоящей 20 июня "Прямой линии с президентом". И говорят, что "в нашей случае к уголовной ответственности должны быть привлечены собственники завода, но их даже не опросили и не привлекли в качестве соучастников по делу".

Отметим, что по данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Белгородский НПЗ" зарегистрировано в 2013 году в Белгородской области, занимается производством нефтепродуктов. 51% уставного капитала принадлежит ООО "Фингрупп" (Москва), еще 49% - ООО"Энерготрансуголь" (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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