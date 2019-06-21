Депутат Госдумы от Белгорода считает, что срыв работы Межпарламентской Ассамблеи православия в Тбилиси был подготовлен

События вечера четверга, с которых начался митинг у здании грузинского парламента в Тбилиси, прокомментировал депутат Государственной Думы от Белгорода и Воронежа Сергей Гаврилов. Российская делегация участвовала в заседании Межпарламентской Ассамблеи православия. Гаврилову, как ее председателю, грузинская сторона предложила занять кресло спикера. Это использовали как повод для начала протестной акции.

Как рассказал Сергей Гаврилов, во время перерыва в заседании «в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы». Экстремисты угрожали расправой. Досталось и Гаврилову, его ударили, облили водой.

То, что акция у парламента была спланирована, говорит и тот факт, что накануне некоторые грузинские СМИ сообщили, что Гаврилов участвовал в боевых действиях в Абхазии, протестующие держали в руках заранее подготовленные плакаты.

Сергей Гаврилов заявил в интервью ряду изданий, в том числе и «Коммерсанту», что никогда не участвовал в боевых действиях в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости. Из-за сложившейся ситуации он не смог посетить могилу деда, который похоронен в Грузии.

После нападения экстремистов и срыва работы Ассамблеи делегации стран-участниц переместились в гостиницу. Там они завершили заседание, а вечером российская делегация вылетела в Москву.

Грузинские депутаты принесли извинения за случившееся. Российская сторона их приняла.

Отметим, что митингующие совершили несколько попыток ворваться в здание парламента. Полиция остановила их, применив слезоточивый газ. При этом с обеих сторон пострадали несколько десятков человек.

Напомним, что Межпарламентская Ассамблея православия (МАП) появилась в 1993 году по инициативе парламента Греции. Ее штаб-квартира находится в Афинах. На сегодняшний день в Ассамблею входят 25 стран: Албания, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Грузия, Иордания, Казахстан, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Молдавия, Палестина, Польша, Украина, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Финляндия, Хорватия и Черногория. В заседаниях участвуют депутатские группы и депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии.

Каждый июнь Генеральная Ассамблея МАП проводит заседание. Ее работой руководит президент, которого избирают на два года.

Сергея Гаврилова избрали президентом Межпарламентской Ассамблеи православия в 2018 году.