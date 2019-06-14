2019-06-14T13:33:36+03:00
Общество

Металлоинвест поможет Губкину стать более благоустроенным и комфортным

Компания совместно с администрацией приступила к созданию комплексной программы развития городской среды
Поделиться:
фото: Максим Криводёров.фото: Максим Криводёров.
Изменить размер текста:

Металлоинвест подключил к реализации программы институт территориального планирования «Урбаника». Эксперты этой компании уже приступили к работе и провели в Губкине трехдневное экспресс-исследование мнения жителей города. Группы были сформированы из наиболее активных и деятельных представителей молодежи, общественных организаций, органов власти, бизнеса, рабочих, пенсионеров.

Горожане поделились своими идеями и видением того, как можно преобразовать окружающую действительность к лучшему. Например, были озвучены идеи по благоустройству старого парка, созданию креативных пространств для общения молодежи, детских площадок, благоустройству пляжа, развитию образовательных проектов, обновлению формата библиотек и другие.

- Это первый шаг, мы узнаем и систематизируем проблемы, потребности интересы и желания всех заинтересованных людей, – рассказал Александр Холоднов, генеральный директор компании «Урбаника». – Следующий этап – создание мастер-плана, где будет подробно отражена и визуализирована среднесрочная перспектива развития города, вплоть до площадок и адресов.

- Экспертный взгляд профессионалов в сфере инжиниринга городской среды, высокая вовлеченность всех заинтересованных сторон и ресурсы Металлоинвеста – такая консолидация усилий позволят успешно реализовывать наиболее востребованные гражданами инициативы, – отметил начальник департамент социальной политики УК «Металлоинвест» Кирилл Цикун.

Металлоинвест вносит весомый вклад в развитие региона в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с Правительством Белгородской области (СЭП). Объем программы СЭП в 2019 году - 8,1 млрд рублей, в том числе более 1,6 млрд рублей – вклад Металлоинвеста.

Комплексная программа развития городской среды Губкина поможет уточнить приоритетные проекты на будущие годы, в том числе при формировании плана мероприятий СЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Белгородцы смогут воспользоваться пандоматом на солнечных батареях
В Белгороде безопасными для отдыха посчитали всего 4 пляжа
В Белгороде полицейские поймали квартирного вора по горячим следам
В Белгороде «Мерседес» провалился передним колесом под асфальт
К нелегальным перевозчикам в Белгородской области применят жесткие меры
В субботу в Белгородской области возможны ливни с градом
Архитектор из Белгородской области получила грант на форуме «Таврида 5.0»
Медработники Белгородэнерго отмечены благодарностями глав администраций
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Юные футболисты из Белгорода одержали победу в первенстве России
В Белгородской области полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков
Белгородцы смогут провести воскресный день «Под дубом»
В Белгороде выложат 16 миллионов рублей на строительство тротуаров и стоянок у аквапарка
Памятник легендарному сыщику установили в Белгородской области
В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи
Лето в Белгородском регионе обещает быть очень жарким
Губернатор Белгородской области вручил государственную награду сотруднику Белгородэнерго
Под Белгородом из посаженных прошлой осенью дубов выжила только треть
В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов
В Белгородскую область через границу пытались ввести утят и кальмаров
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
В Старом Осколе откроется новый парк развлечений
По Белгороду проехала автоколонна с флагами России
Ревнивого белгородца осудили за убийство жены на 13 лет
Где в Белгороде 13 июня будет приостановлена подача горячей воды
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня России
Отдых в ванной на проспекте Богдана Хмельницкого для белгородцев закончился штрафом в 500 рублей