Металлоинвест поможет Губкину стать более благоустроенным и комфортным

Металлоинвест подключил к реализации программы институт территориального планирования «Урбаника». Эксперты этой компании уже приступили к работе и провели в Губкине трехдневное экспресс-исследование мнения жителей города. Группы были сформированы из наиболее активных и деятельных представителей молодежи, общественных организаций, органов власти, бизнеса, рабочих, пенсионеров.

Горожане поделились своими идеями и видением того, как можно преобразовать окружающую действительность к лучшему. Например, были озвучены идеи по благоустройству старого парка, созданию креативных пространств для общения молодежи, детских площадок, благоустройству пляжа, развитию образовательных проектов, обновлению формата библиотек и другие.

- Это первый шаг, мы узнаем и систематизируем проблемы, потребности интересы и желания всех заинтересованных людей, – рассказал Александр Холоднов, генеральный директор компании «Урбаника». – Следующий этап – создание мастер-плана, где будет подробно отражена и визуализирована среднесрочная перспектива развития города, вплоть до площадок и адресов.

- Экспертный взгляд профессионалов в сфере инжиниринга городской среды, высокая вовлеченность всех заинтересованных сторон и ресурсы Металлоинвеста – такая консолидация усилий позволят успешно реализовывать наиболее востребованные гражданами инициативы, – отметил начальник департамент социальной политики УК «Металлоинвест» Кирилл Цикун.

Металлоинвест вносит весомый вклад в развитие региона в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с Правительством Белгородской области (СЭП). Объем программы СЭП в 2019 году - 8,1 млрд рублей, в том числе более 1,6 млрд рублей – вклад Металлоинвеста.

Комплексная программа развития городской среды Губкина поможет уточнить приоритетные проекты на будущие годы, в том числе при формировании плана мероприятий СЭП.