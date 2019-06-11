2019-06-11T12:42:02+03:00
Общество

О порядке выезда несовершеннолетних белгородцев за границу рассказывают в Погрануправлении

Чтобы летний отдых детей не был омрачен
Ирина ТАРАСОВА
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О порядке выезда несовершеннолетних белгородцев за границу рассказывают в Погрануправлении.О порядке выезда несовершеннолетних белгородцев за границу рассказывают в Погрануправлении.Фото: "КП" Архив
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В период сезона летних школьных каникул, многие несовершеннолетние белгородцы выезжают за границу на отдых, лечение, спортивные мероприятия, в гости к родственникам, друзьям и т.д. Чтобы избежать возможных осложнений, связанных с пересечением государственной границы, Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям дополнительно разъясняет порядок выезда за границу несовершеннолетних граждан РФ.

Так, в федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 114 - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» определено, что несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из России совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

Отметим, что при следовании несовершеннолетнего через государственную границу совместно с одним из законных представителей, согласие второго законного представителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина в уполномоченные органы.

Несовершеннолетние граждане РФ, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организации для детей-сирот, пересекают границу при наличии заграничного паспорта, который они могут получить вне зависимости от возраста и разрешения на выезд. Он выдается органом опеки и попечительства на каждого несовершеннолетнего, включенного в состав группы несовершеннолетних, выезжающих из РФ для отдыха и оздоровления.

Согласно ст. 22 вышеуказанного закона, ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан РФ, выезжающих из России, защита их прав и законных интересов возлагается на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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