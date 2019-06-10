В центре Воронежа появился новый офис банка "Открытие"

Новый офис банка расположен в самом центре города по адресу: площадь Ленина,15. Открытие офиса состоялось в рамках реализации масштабного проекта по трансформации филиальной сети экс-Бинбанка под бренд банка «Открытие»: офис банка переместился в более комфортное помещение.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На площади 140 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, ведется расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады и накопительные счета, инвестиционные и страховые продукты, подать заявку на ипотечный кредит, оформить другие банковские продукты.

В точке продаж клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделен персональный менеджер, обслуживание происходит в специальной переговорной комнате, которая гарантирует комфорт и конфиденциальность.

Во входной зоне установлены два банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, осуществлять платежи и переводы.

- Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса. Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия, - отметил заместитель управляющего ПАО Банк «ФК Открытие» в Воронеже Юрий Сизов.

Режим работы офиса:

С понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье – выходной день.

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