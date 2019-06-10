Полицейские просят белгородцев не верить подозрительным звонкам и СМС

Остап Бендер знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег». Его последователи не менее изощренные. Помимо фантазии, современные комбинаторы активно используют всевозможные ноу-хау. Аферисты вооружились гаджетами и засели в сети Интернет. В уголовном розыске УМВД России по Белгороду рассказали, под какими предлогами мошенники чаще всего обирают жителей региона.

Классика жанра – звонки с плохими новостями. Общение с преступниками в таких случаях нередко начинается с фразы: «Мам, у меня проблемы». Потом уже другой голос сообщает: «Ваш сын попал в ДТП» или «задержан за наркотики». Аферист ведет беседу от имени сотрудника правоохранительных органов и предлагает «решить вопрос» с уголовным делом за определенное вознаграждение. Напуганные родители перечисляют на указанные мошенником счета нужную сумму, а потом перезванивают сыну и узнают, что ни в какой переплет он не попадал.

На смс-сообщения с текстом «Ваша банковская карта заблокирована» или информацией о попытке несанкционированного списания денег лучше вообще не реагировать. Не перезванивайте по указанным в них номерам. Вам ответит мошенник, который представится сотрудником службы безопасности банка или техподдержки. Его главное оружие – вежливость. Аферист деликатно выпытает у вас секретные пароли, чтобы получить доступ к счету, либо уговорит пройти к банкомату и набрать определенные комбинации цифр, после чего ваши денежки отправятся к нему в карман.

Оперативники напоминают – если хотите удостовериться, что с вашей картой все в порядке, звоните по номеру, указанному на ее обратной стороне. Полицейские предупреждают - никогда и никому не сообщайте кодовую информацию, в том числе поступающую в СМС-сообщении. Это ключ к вашему счету!

В арсенале мошенников – еще масса уловок. Аферисты сулят крупные выигрыши, обещают снять порчу, помочь с трудоустройством, компенсировать ущерб за купленный некачественный товар, создают фейковые интернет-магазины, от имени друзей в соцсетях занимают в долг и под видом маститых брокеров предлагают помощь в торгах на бирже. Полицейские советуют не терять бдительности и всегда перепроверять поступающую от незнакомцев информацию.