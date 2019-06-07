Молодежь Лебединского ГОКа мотивируют на успех

Встреча перспективных молодых сотрудников с руководством компании «Металлоинвест» уже вторая на ЛГОКе.

В этот раз пообщаться с лебединцами прибыли Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации; Наталья Грызанова, директор по инвестициям; и Александр Бычков, директор по безопасности. Они поделились самой актуальной информацией по направлениям своей деятельности и рассказали о последних тенденциях в отрасли.

Главная задача такого общения - заинтересовать и привлечь целеустремлённых, неравнодушных и талантливых работников в процесс развития Компании.

- Так здорово, что первые лица Металлоинвеста делятся своими знаниями с молодёжью, рассказывают о перспективах будущего, – отметил один из приглашённых Дмитрий Ковалёв, начальник администрирования проектов дирекции по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа. – Мы получили бесценную информацию лично. Это очень приятно осознавать.

Информация из первых уст позволяет амбициозным молодым сотрудникам не только расширять профессиональный кругозор, но и развивать свои лидерские качества, мотивирует к достижению новых успехов.