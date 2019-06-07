2019-06-07T15:47:48+03:00
Экономика

«Открытие» и «1С» создадут совместную платформу

Банк выступит партнером создания электронной торговой В2В-площадки для бизнеса
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..Фото: "КП" Архив
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Соответствующее соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума подписали президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов и директор ООО «1С» Борис Нуралиев.

Платформа позволит предпринимателям продавать и закупать товары и услуги с использованием юридических и финансовых инструментов, гарантирующих безопасность сделок.Уже в июне пройдет ее закрытое бета-тестирование. Доступ на платформу будет возможен по инвайтам. Опыт покупателя на B2B-платформе будет похож на опыт работы в обычном B2C интернет-магазине. Заказ можно будет оплатить онлайн через интернет-банк для предпринимателей банка «Открытие». Платформа будет доступна для всех субъектов МСБ. Клиенты 1С и банка «Открытие» автоматически получат доступ к платформе.

«У 1С уникально большая доля использования российскими предприятиями и широкая партнерская сеть. «Открытие» стало первым банком, реализовавшим возможность эффективного взаимодействия между предприятиями за счет глубокой интеграции с продуктами фирмы 1С, - заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Запуск торговой платформы для МСБ – первый и, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашего сотрудничества. И мы намерены продолжить совместную работу над созданием высокотехнологичных финансовых решений для бизнеса».

- Совместная B2B торговая платформа - результат интеграции нашего активно развивающегося сервиса 1С:Бизнес-Сеть и Бизнес-платформы банка «Открытие». Предприниматели в результате смогут предлагать свои товары и услуги напрямую из программ «1С», в которых они ежедневно ведут операционную деятельность и учет, - пояснил Борис Нуралиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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