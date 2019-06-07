«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией АТОЛ на ПМЭФ

«Ростелеком» и компания АТОЛ, ведущий российский производитель аппаратных и программных решений для бизнеса, договорились о партнерстве. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума документ подписали вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков и генеральный директор ООО АТОЛ Игорь Торгов.

Стороны планируют сотрудничать по вопросам организации и предоставления сервисов клиентам, а также создания совместных платформенных решений, направленных на повышение качества обслуживания клиентов. Кроме того, партнеры намерены обмениваться опытом и технологиями, проводить обучающие мероприятия для пользователей в области применения ФЗ-54 и апробацию новых подходов в реализации услуги.

- Наше сотрудничество в организации сервиса поможет среднему и малому бизнесу перейти на контрольно-кассовую технику в установленный федеральным законом срок. Онлайн-касса – это современный инструмент для ведения бизнеса, который позволит повысить его эффективность, избежать штрафов и потери капитала. Реализация соглашения будет способствовать популяризации услуги и внедрению современных методов обучения пользователей, – отметил вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

- У АТОЛ, как и у «Ростелекома», большой опыт создания решений для малого бизнеса, и теперь мы объединим наши знания и компетенции. Вместе с коллегами из «Ростелекома» мы планируем обмениваться опытом и совершенствовать клиентский сервис, – подчеркнул генеральный директор ООО АТОЛ Игорь Торгов.