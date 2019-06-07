2019-06-07T11:08:47+03:00
Общество

«Россети» - единое имя электросетевого комплекса России

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

- Группа «Россети» работает в 80 субъектах Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру - это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране, - подчеркнул глава компании «Россети» Павел Ливинский.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте
Молодежь Лебединского ГОКа мотивируют на успех
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Улицу Щорса в Белгороде реконструируют в связи со строительством волейбольной арены
По Белгородской области с колокольным звоном прокатится Второй карильонный фестиваль
Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в Белгородской области
Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо»
Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Белгород
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме белгородцы примут участие в пленарном заседании ПМЭФ
Банк «Открытие» запустил программу «Друг»
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях
Белгородская Пушкинская библиотека-музей отмечает 220-летие поэта
Белгородец оплатил почти 200 тысяч рублей долга по алиментам только после лишения права управлять авто
Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете