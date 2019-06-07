ТК «Экотранс»: Сделаем наш город чище, добрее, благополучнее!

Существует множество областных проектов, участие в которых принимают как узконаправленные специалисты и ученые, так и рядовые белгородцы. «Инновационный подход и понимание важности заботы об экологии – вот он, двигатель прогресса», - уверен Николай Шеин, директор ООО «ТК «Экотранс».

- Когда мы начинали 17 лет назад, ни о каких высоких технологиях говорить не приходилось, - вспоминает Николай Тихонович. – У нас было всего 20 старых машин, которые постоянно требовали ремонта. Наверное, это сила духа коллектива и осознание важности нашего дела помогали, поэтому и результаты достигались.

Сегодня ТК «Экотранс» является специализированным предприятием, оказывающем полный спектр услуг в сфере обращения с отходами, начиная от сбора, погрузки, вывоза и заканчивая их переработкой, утилизацией или захоронением. Компания традиционно совершенствует технологии и разрабатывает проекты, сочетающие в себе и экологию, и экономику - одновременно максимально эффективные и рентабельные.

Один из масштабнейших проектов – повышение экологической безопасности полигонов ТКО методом их дегазации с энергетическим использованием биогаза. Проще говоря, избавление полигонов от вредных веществ парникового газа – метана, вырабатывая из полученного газа порядка 150 200 кВт электроэнергии в час. Это уникальная совместная работа предприятия и ученых БГТУ им.В.Г.Шухова.

- Сжигание метана наносит меньший вред экологии, нежели его выбросы в атмосферу. На этом и строится наш совместный проект, - поясняет Павел Трубаев, профессор университета имени Шухова. – Подобная технология уже несколько лет эффективно действует в Самаре, но наша разработка – в разы дешевле.

- Важно, что все коммуникации – трубы и прочее – производятся из вторсырья, а соединяющие элементы печатают на 3D-принтере в университете, - добавляет Олег Веревкин, начальник отдела внедрения систем энергосбережения и газификации ТК «Экотранс». – Получается, что проект одновременно включает в себя несколько видов утилизации и переработки отходов.

Получаемое биотопливо уже используется компанией для отопления помещений и получения электроэнергии на полигоне в Стрелецком. Если говорить языком цифр, то заложенный проектом ресурс поражает: энергия газа, добываемого с 1 га полигона, позволяет в год вырабатывать 300 тысяч кВт/ч электроэнергии или 400 Гкал тепловой энергии. Ею можно отопить здания площадью 2 тысячи квадратных метров, обеспечить электроэнергией около 100 квартир или проехать на полностью загруженном КАМАЗе, работающем на газомоторном топливе, 200 тысяч километров.

Еще одно из новых направлений работы компании – переработка отходов после сортировки ТБО. Обычно, так называемые «хвосты», которые традиционно закапывают на полигонах, составляют порядка 30% от общего объема отходов. Николай Тихонович знакомит с опытной термолизной установкой, позволяющей перерабатывать порядка 25м3 остатков в сутки.

- Всё перерабатывается в жидкую фракцию, - рассказывает директор. - Из общего объема 30% - печное топливо. В дальнейшем эту фракцию можно будет переработать и в бензиновую фракцию, и в солярку. Еще одна часть – твердая фракция – углерод, который тоже можно использовать для топки печей. Таким образом, из 100 килограммов отходов мы научились получать 45 литров жидкого топлива и порядка 45 кг угля, остальное вода.

Рассказывая о внедряемых технологиях, Николай Шеин часто повторяет «мы учимся». Наша планета – многогранна, но очень хрупка. И человеку необходимо научиться понимать и чувствовать ее проблемы, стараться не разрушать, а исправлять сделанные когда-то ошибки. А для этого необходимо развивать технологии, учиться новому. Только так, уверен руководитель, мы обеспечим себе чистое, безопасное будущее.

На правах рекламы.