В Белгороде прошла акция «От чистого сердца!»

В минувшее воскресенье в центральном белгородском парке царило оживление: под дружные аплодисменты, громкие «Ура!» и «Огромное спасибо!» организаторы принимали вторсырье от всех желающих.

«Позаботимся о будущем: защитим экологию родного края и поддержим маленьких белгородцев!», - вооружившись этим девизом, организаторы принимали в мобильном пункте макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, гофрокартон и многое другое. Здесь же была установлена и копилка, куда торжественно отправлялись деньги, вырученные от сдачи вторсырья. Все средства было решено направить детям с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельной изюминкой столь насыщенного дня стали очаровательные дамы в нарядных костюмах из… газет, фольги и даже полиэтиленовых пакетов – современным дизайнерам и не снились подобные варианты их применения. Удивительные модели знакомили белгородцев с новыми правилами обращения с ТКО, отвечали на вопросы по этой теме, волнующие горожан.

фото: Наталья Соловьева.

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Генеральным партнером акции выступил Центр Экологической Безопасности Белгородской области, а активными соорганизаторами и участниками – компания «Чистый Белый Край», региональные отделения Красного Креста, КПРФ и ЛКСМ РФ. Само же мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей и Дню Эколога в России.

- День Эколога традиционно станет днем добрых дел у сотрудников регионального оператора, - озвучил принятое коллективом решение Леонид Белоковаленко, генеральный директор ООО «ЦЭБ». - Дарить заботу тем, кто так в ней нуждается, делать чище сердца и окружающую среду - благородное дело. В этом году, например, мы также сдадим кровь, окажем помощь нашим друзьям из организации «Святое Белогорье против детского рака» и поучаствуем в генеральной уборке Архиерейской рощи.

фото: Наталья Соловьева.

- Участие белгородских коммунистов в акции по сбору макулатуры было обязательным, - подчеркнул Станислав Панов, первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат областной Думы. - Мы не могли не поддержать традицию, которая зародилась еще при советской власти и теперь возрождается. «Сдал макулатуру - сохранил дерево»,- старый призыв не потерял актуальности и сейчас. Вторсырье, которое идет в переработку и таким образом снова попадает к потребителю — это, пусть и маленький, но вклад в сохранение природы. Символично, что акция состоялась в преддверии Дня эколога. Тема экологии для нашего региона - «больная». Как депутат Белгородской областной Думы, я получаю огромное количество обращений от граждан по данным вопросам. Выезжаем на место, изучаем, освещаем проблемы.

Особенно приятно, единодушно делились эмоциями участники, что полученные за макулатуру средства пошли на поддержку детей с ограниченными возможностями. А представители КПРФ рассказали, что в эти дни проводят и собственную акцию: благотворительный аукцион, где все полученные средства будут переданы мастерице из Волоконовки Валентине Гвоздевой - она изготавливает оригинальные объемные книжки для слабовидящих детей, передав их уже более двух десятков в специализированную библиотеку.

фото: Ольга Данилова.

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

Встреча с ребятней для вручения подарков стала вторым этапом акции «От чистого сердца!». Благодаря сданному вторсырью и пожертвованиям удалось собрать более 60 тысяч рублей. На эти деньги для 30 ребят были подготовлены разнообразные принадлежности для творчества, их родителям вручены продуктовые наборы, а также оказана адресная помощь на нужды для поддержания здоровья ребят.

Естественно, все это сопровождалось развлекательной программой с играми и конкурсами, воздушными шарами и даже общим написанием картины под названием «Наше яркое лето» - измазать ладошки краской и оставить ими свой незабываемый след в искусстве оказалось особенно увлекательным занятием.

- Мы искренне благодарны каждому, кто внес свой вклад это большое доброе дело, - улыбается Нина Ушакова, председатель БРО «Красный Крест». – Для таких деток само наше внимание и возможность весело провести время – это уже большой подарок. Спасибо всем большое!

фото: Наталья Соловьева.

Завершился праздник громкими аплодисментами и общим пожеланием обязательно встретиться вновь. Замечательные подарки, яркие эмоции, улыбки и смех – все это получилось благодаря партнерам и читателям «Комсомолки». Оказывается, так просто делать окружающий мир чище и добрее! И, главное, очень приятно…

Благодарим за участие в организации акции наших уважаемых партнеров:

· ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области

· ООО «Чистый Белый Край»

· БРО КПРФ

· БРО Ленинского коммунистического союза молодежи РФ

· ПАО «Ростелеком»

· Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано»

Спасибо за вашу доброту и отзывчивость!