2019-06-07T17:03:49+03:00
Общество

В Белгороде прошла акция «От чистого сердца!»

«Комсомолка», ее партнеры и друзья собирали средства в помощь детям
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
фото: Наталья Соловьева.фото: Наталья Соловьева.
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье в центральном белгородском парке царило оживление: под дружные аплодисменты, громкие «Ура!» и «Огромное спасибо!» организаторы принимали вторсырье от всех желающих.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

«Позаботимся о будущем: защитим экологию родного края и поддержим маленьких белгородцев!», - вооружившись этим девизом, организаторы принимали в мобильном пункте макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, гофрокартон и многое другое. Здесь же была установлена и копилка, куда торжественно отправлялись деньги, вырученные от сдачи вторсырья. Все средства было решено направить детям с ограниченными возможностями здоровья.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отдельной изюминкой столь насыщенного дня стали очаровательные дамы в нарядных костюмах из… газет, фольги и даже полиэтиленовых пакетов – современным дизайнерам и не снились подобные варианты их применения. Удивительные модели знакомили белгородцев с новыми правилами обращения с ТКО, отвечали на вопросы по этой теме, волнующие горожан.

фото: Наталья Соловьева.

фото: Наталья Соловьева.

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Генеральным партнером акции выступил Центр Экологической Безопасности Белгородской области, а активными соорганизаторами и участниками – компания «Чистый Белый Край», региональные отделения Красного Креста, КПРФ и ЛКСМ РФ. Само же мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей и Дню Эколога в России.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- День Эколога традиционно станет днем добрых дел у сотрудников регионального оператора, - озвучил принятое коллективом решение Леонид Белоковаленко, генеральный директор ООО «ЦЭБ». - Дарить заботу тем, кто так в ней нуждается, делать чище сердца и окружающую среду - благородное дело. В этом году, например, мы также сдадим кровь, окажем помощь нашим друзьям из организации «Святое Белогорье против детского рака» и поучаствуем в генеральной уборке Архиерейской рощи.

фото: Наталья Соловьева.

фото: Наталья Соловьева.

- Участие белгородских коммунистов в акции по сбору макулатуры было обязательным, - подчеркнул Станислав Панов, первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат областной Думы. - Мы не могли не поддержать традицию, которая зародилась еще при советской власти и теперь возрождается. «Сдал макулатуру - сохранил дерево»,- старый призыв не потерял актуальности и сейчас. Вторсырье, которое идет в переработку и таким образом снова попадает к потребителю — это, пусть и маленький, но вклад в сохранение природы. Символично, что акция состоялась в преддверии Дня эколога. Тема экологии для нашего региона - «больная». Как депутат Белгородской областной Думы, я получаю огромное количество обращений от граждан по данным вопросам. Выезжаем на место, изучаем, освещаем проблемы.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Особенно приятно, единодушно делились эмоциями участники, что полученные за макулатуру средства пошли на поддержку детей с ограниченными возможностями. А представители КПРФ рассказали, что в эти дни проводят и собственную акцию: благотворительный аукцион, где все полученные средства будут переданы мастерице из Волоконовки Валентине Гвоздевой - она изготавливает оригинальные объемные книжки для слабовидящих детей, передав их уже более двух десятков в специализированную библиотеку.

фото: Ольга Данилова.

фото: Ольга Данилова.

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

Встреча с ребятней для вручения подарков стала вторым этапом акции «От чистого сердца!». Благодаря сданному вторсырью и пожертвованиям удалось собрать более 60 тысяч рублей. На эти деньги для 30 ребят были подготовлены разнообразные принадлежности для творчества, их родителям вручены продуктовые наборы, а также оказана адресная помощь на нужды для поддержания здоровья ребят.

Естественно, все это сопровождалось развлекательной программой с играми и конкурсами, воздушными шарами и даже общим написанием картины под названием «Наше яркое лето» - измазать ладошки краской и оставить ими свой незабываемый след в искусстве оказалось особенно увлекательным занятием.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы искренне благодарны каждому, кто внес свой вклад это большое доброе дело, - улыбается Нина Ушакова, председатель БРО «Красный Крест». – Для таких деток само наше внимание и возможность весело провести время – это уже большой подарок. Спасибо всем большое!

фото: Наталья Соловьева.

фото: Наталья Соловьева.

Завершился праздник громкими аплодисментами и общим пожеланием обязательно встретиться вновь. Замечательные подарки, яркие эмоции, улыбки и смех – все это получилось благодаря партнерам и читателям «Комсомолки». Оказывается, так просто делать окружающий мир чище и добрее! И, главное, очень приятно…

Благодарим за участие в организации акции наших уважаемых партнеров:

· ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области

· ООО «Чистый Белый Край»

· БРО КПРФ

· БРО Ленинского коммунистического союза молодежи РФ

· ПАО «Ростелеком»

· Клуб-парк семейного отдыха «Тропикано»

Спасибо за вашу доброту и отзывчивость!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте
Молодежь Лебединского ГОКа мотивируют на успех
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Улицу Щорса в Белгороде реконструируют в связи со строительством волейбольной арены
По Белгородской области с колокольным звоном прокатится Второй карильонный фестиваль
Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в Белгородской области
Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо»
Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Белгород
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме белгородцы примут участие в пленарном заседании ПМЭФ
Банк «Открытие» запустил программу «Друг»
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях
Белгородская Пушкинская библиотека-музей отмечает 220-летие поэта
Белгородец оплатил почти 200 тысяч рублей долга по алиментам только после лишения права управлять авто
Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете