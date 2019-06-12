Белгородские атлеты отметили День России соревнованиями по пауэрлифтингу

В День России в парке Победы города Белгорода померялись силами 22 атлета. Участниками соревнований по классическому жиму лежа стали семь девушек и пятнадцать молодых людей. У каждого из них было по три подхода к снаряду. Лучший результат засчитывался в копилку достижений. Задачу спортсменам усложняла аномально жаркая погода. Оценивали участников опытные судьи, в числе которых председатель региональной Федерации пауэрлифтинга Сергей Володарский и чемпион мира по жиму лежа Александр Кузубов.

Самая юная участница соревнований.Фото: Анастасия Лемешко

Самой юной участницей первенства стала 10-летняя Настя Понкратьева. Девочка рассказала, что выбрала этот вид спорта по примеру своей мамы. На соревнованиях школьнице удалось побить свой личный рекорд. Настя выжала штангу весом 27,5 килограммов и завоевала золотую медаль. Такая же награда отправилась к самому молодому участнику из числа парней - 11-летнему Захару Уварову.

Победитель первенства Захар Уваров.Фото: Анастасия Лемешко

Помимо опытных качков, проверить себя на прочность могли и обычные горожане. Для учителя музыки гимназии №12 Ольги Сергеевой эти соревнования стали первыми. Несмотря на это, девушка победила в своей весовой категории.

Ольга Сергеева успешно выступила на своих первых соревнованиях.Фото: Анастасия Лемешко

Поучаствовать в чемпионате приехали атлеты из города Строитель Юлия Долгополова и Андрей Кильдюшев.

Атлеты из города Строитель Юлия Долгополова и Андрей Кильдюшев.Фото: Анастасия Лемешко

Девушка легко справилась со штангой весом 70 килограммов и заняла первое место в своей категории. Она занимается пауэрлифтингом уже пять лет и является чемпионкой области. По словам спортсменки, в ближайших планах у нее – выполнить норматив мастера спорта.

Юлия Долгополова легко справилась со штангой весом 70 килограммов.Фото: Анастасия Лемешко

Андрей Кильдюшев выступил в весовой категории до 83 килограммов. Молодой человек уже является мастером спорта России. В этот раз спортсмен выжал 170 кг и занял первую ступень пьедестала.

- Мой личный рекорд – 192 килограмма, но это не пик моих возможностей. Цель, которую я сейчас перед собой ставлю – победить на Чемпионате России, - поделился планами Андрей.

Мастер спорта России Андрей Кильдюшев.Фото: Анастасия Лемешко

В самом тяжелом весе – до 120 килограммов, победителем стал Арман Григорян. Ему поддалась штанга весом 210 килограммов. В коллекции наград 25-летнего спортсмена – это не первое «золото». Белгородец является мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом мира по жиму лежа и двукратным рекордсменом мира в группе юниоров.

Победитель городского чемпионата в самом тяжелом весе Арман Григорян.Фото: Анастасия Лемешко

Самый большой вес, с которым ему удавалось справиться на соревнованиях – 235 килограммов. Арман считает, что это не предел его возможностей и все рекорды еще впереди. Интерес к этому виду спорта у него появился в 14 лет. В зал молодой человек пришел случайно.

- Однажды во время прогулки мы с друзьями засмотрелись на девчонок, которые занимались восточными танцами. По счастливой случайности, в соседнем помещении находился тренажерный зал. Решили заглянуть. Штанга покорилась мне не сразу. Пришлось изрядно попотеть, чтобы добиться первых серьезных результатов, - поделился Арман.

Атлет считает, что главное в спорте – вера в себя и свои силы.

- Здесь ты борешься со штангой, соревнуешься не с соперниками, а, прежде всего, с самим собой. Я считаю, каждый должен стремиться к тому, чтобы стать в своем деле лучшим, - уверен спортсмен.

Соревнования завершились церемонией награждения.Фото: Анастасия Лемешко