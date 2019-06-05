2019-06-06T13:19:34+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение

На Петербургском международном экономическом форуме был подписан документ о сотрудничестве
Поделиться:
Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение.Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение.
Изменить размер текста:

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

- Сотрудничество с «ОПОРОЙ РОССИИ» - это важный для нас шаг, так как она объединяет около 400 тысяч предпринимателей, создающих более 5 миллионов рабочих мест, - заявил президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов. - Также организация поддерживает молодёжное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов.

- Именно такой финансовый институт, как «Открытие», является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки, - подчеркнул президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия снова проигрывает свои прилавки: наше сельское хозяйство - это потемкинская деревня
Колумнист «КП» удивляется, как вышло так, что калужский сыр стал стоить вдвое дороже пармезана, и приходит к выводу, что государство переборщило с поддержкой агрохолдингов
Новости 24
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме белгородцы примут участие в пленарном заседании ПМЭФ
Банк «Открытие» запустил программу «Друг»
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях
Белгородская Пушкинская библиотека-музей отмечает 220-летие поэта
Белгородец оплатил почти 200 тысяч рублей долга по алиментам только после лишения права управлять авто
Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете
Белгородские десадовцы примерили боевую одежду пожарного
Делегация Белгородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки
В Белгородской области украли 8 инкассаторских мешков с 4,5 миллионами рублей
Лечение в Москве по ОМС для жителей Белгорода
В этом году в Белгородской области благоустроят 67 дворов и 30 парков
Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей
В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик
В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины
В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз
Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона
Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу
Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год
Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд
Лесничества Белгородской области получили новенькие авто