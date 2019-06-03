«Открытие» и «МегаФон» заключили новое кредитное соглашение

По соглашению денежные средства банка могут быть направлены на финансирование общих корпоративных целей «МегаФона».

В апреле ПАО Банк «ФК Открытие» уже предоставил ПАО «МегаФон» первый транш в размере 10 миллиардов на рефинансирование текущей задолженности. Ранее банк стал одним из организаторов размещения облигаций МегаФона.

- Стратегия ведущего оператора цифровых возможностей направлена на эффективное управление кредитным портфелем и диверсификацию банков-партнеров. Кредитное соглашение с банком «Открытие» позволяет нам улучшить структуру наших долговых обязательств, занимая денежные средства по привлекательным рыночным ставкам. Надеемся, что расширение сотрудничества с банком «Открытие», одним из крупнейших финансовых институтов России, позволит нам добиваться успехов как в сфере финансирования, так и в других совместных бизнесах, - прокомментировал сделку генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

- Банк «Открытие» считает одним из своих приоритетов поддержку крупнейших российских компаний, лидеров в своих секторах экономики. МегаФон, несомненно, относится к таким компаниям. Развивая сотрудничество с МегаФоном, банк «Открытие» вносит свой вклад в развитие цифровой экономики, - заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.