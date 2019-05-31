2019-05-31T11:57:24+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Инфотекс» протестировали защиту передачи данных с квантовым шифрованием

Компании успешно завершили испытание на действующей телеком-инфраструктуре прототипа продукта ViPNet Quandor
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Тестирование проводилось на волоконно-оптической линии связи между дата-центром М10 «Ростелекома» в Москве и лабораторией университета «Сколтех» в Сколково общей протяженностью 58 км.

ViPNet Quandor – новый продукт компании «ИнфоТеКС», созданный с использованием принципов и алгоритмов квантовой криптографии и предназначенный для надежной защиты информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам со скоростью до 10 Гбит/с.

В ходе тестирования прототипа решения ViPNet Quandor был реализован протокол квантового распределения ключей по согласованному с ФСБ России техническому заданию и подтверждена его корректная работа на существующей инфраструктуре «Ростелекома». Зафиксировано, что ViPNet Quandor уверенно и стабильно вырабатывает секретный квантовый ключ длиной 256 бит в среднем 1 раз в минуту – это позволяет шифровать большой объем пользовательского трафика на высокой скорости. Также во время испытаний была успешно продемонстрирована работа решения в автоматическом режиме, управляемом посредством квантового шифратора.

Выпуск первых промышленных образцов продукта ViPNet Quandor ожидается в конце 2019 года, запуск процесса сертификации ФСБ России намечен на 2020 год. Работа над ViPNet Quandor ведется совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Тестирование продукта «ИнфоТеКС» в целом завершило программу испытаний, которую «Ростелеком» проводил с разными вендорами на линии М10 – «Сколтех» по топологии «точка-точка». В настоящее время компания приступает к следующему этапу – созданию многопользовательских опытных сетей передачи данных с использованием квантовой защиты, а также испытаниям прототипов конкретных сервисов в интересах потенциальных клиентов (после прохождения вендорами этапа обязательной сертификации оборудования и решений).

ИСТОЧНИК KP.RU

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