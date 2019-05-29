Белгородцы смогут собрать макулатуру в помощь детям

В грядущее воскресенье все неравнодушные горожане смогут принять участие в благотворительной акции «От чистого сердца!» - сдать вторсырье в мобильный пункт приема в центральном парке Белгорода. Собранные средства будут направлены на приобретение подарков деткам, подопечным регионального отделения «Красного Креста».

Что можно сдать?

- гофрокартон, коробки из-под бытовой техники и для пиццы, упаковки от чая и конфет, таблеток и косметики, офисную бумагу, открытки, книги без обложек, газеты, тетради, не глянцевые журналы;

- пластиковые бутылки из-под напитков и молочной продукции без этикеток и остатков жидкости (прозрачные, белые, голубые, зеленые и коричневые);

- тара с маркировкой 2 HDPE - флаконы из-под бытовой химии и шампуней, канистры;

- алюминиевые банки из-под напитков в смятом виде.

Важно знать

Макулатуру нужно разделить по видам, в коробках не должно оставаться скоб, скрепок и пружин, ПЭТ-бутыки - по возможности, надрезать для удобства взвешивания и транспортировки.

Не принимаются: кассовые чеки, старые обои, лотки от яиц, подставки под стаканы, ламинированная, загрязненная, горелая или влажная бумага.

Друзья, ждем всех!

2 июня с 11.00 до 14.00

Центральный парк (возле пункта проката в районе РЦ «Тропикано»)