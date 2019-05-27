2019-05-27T16:23:17+03:00
Общество

«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных

Это прототип первого облачного сервиса по организации сверхзащищенных каналов передачи данных с использованием квантового распределения ключей шифрования
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Была организована передача критически важных данных между дата-центрами «Ростелекома» по каналу связи общей протяженностью около 30 км. В местах передачи и приема данных были установлены программно-аппаратные комплексы «Криптософт», обеспечивающие квантовое распределение ключей шифрования. Сервис был организован на облачной инфраструктуре «Ростелекома». Скорость передачи защищенных данных на линии была ограничена пропускной способностью используемых в прототипе СКЗИ и составляла 100 Мбит/с. Возможности испытанной квантовой аппаратуры выработки и распределения ключевой информации позволяют обеспечить скорость передачи данных до 100 Гбит/сек. В перспективе корпоративные клиенты «Ростелекома» смогут воспользоваться сервисом, заказав его в личном кабинете.

- Компания «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг дата-центров и облачных сервисов. На ресурсах компании размещены важнейшие государственные информационные системы (ИС) с чувствительными данными (портал госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия, единая биометрическая система и многие другие). Для эффективной и отказоустойчивой работы любых ИС необходимо двойное, а иногда и тройное резервирование данных в географически разнесенных дата-центрах. Только эта задача требует передачи гигантского объема данных между ними. Мы хотим обеспечить нашим клиентам, в том числе государственным структурам, максимальную защиту данных, в том числе в процессе их копирования, приема и передачи. Именно поэтому в первую очередь мы занялись разработкой прототипа облачного сервиса с использованием квантового распределения ключей шифрования, — подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

- Тестирование прототипа сервиса продемонстрировало эффективность базовых технологий «Криптософт» и помогло определиться с основными направлениями дальнейших работ. Обеспечен высочайший уровень защиты при передаче данных. Криптографический ключ, вырабатываемый по протоколу квантового распределения ключей, загружается в СКЗИ и, тем самым, формируется защищенный канал передачи информации между дата-центрами. Будем продолжать работать с регулятором, чтобы ускорить вывод сервисов с использованием квантового шифрования, — отметил директор ООО НТП «Криптософт» Евгений Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области в мае в водоемах утонуло трое мужчин
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
В Белгороде должник по алиментам получил 80 часов исправительных работ
В Белгородской области женщина отсудила 20 тысяч у «Красного и Белого» за упавшую на нее лестницу
Семейные люди чаще берут потребительские кредиты
В Белгородской области «Рено» влетел в дерево: пострадал мужчина
В Белгороде на железнодорожной станции поймали мужчину с марихуаной и спайсом
В Белгородской области за сутки сбили двух мужчин
Спортсмен из Белгородской области выиграл золото Первенства России по боксу
В Белгородской области пьяный водитель оскорбил сотрудников ДПС за то, что они оставили его
В Белгородской области 20-летний парень избил товарища и отправился спать
С 27 мая в Белгороде начнется ремонт улицы Попова
Белгородский таксист обокрал клиента-пенсионера через два дня после поездки
В Белгороде зазвучат сирены 28 мая
В Белгороде стартует конкурс «Воспитатель года России - 2019
Под Белгородом восьмилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин
Белгородские энергетики выполнили больше тысячи договоров технологического присоединения к сетям
В Белгороде 70-летний водитель на «ВАЗе» сбил двух пешеходов