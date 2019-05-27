2019-05-27T12:01:31+03:00
Общество

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019

Государственные экзамены в основной период сдадут почти 750 тысяч человек
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Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 задействовано свыше 100 тысяч камер.Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 задействовано свыше 100 тысяч камер.Фото: "КП" Архив
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Компания полностью подготовила и проверила работоспособность системы видеонаблюдения за ЕГЭ-2019, основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.

С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тыс. аудиторий, в ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru.

Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше 7 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Наблюдение в том числе ведется в ситуационном центре в Москве, который открывается 27 мая. «Ростелеком» выступил технологическим партнером, предоставив бесперебойный гарантированный доступ в интернет и другое оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме следить за ходом проведения ЕГЭ.

Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения.

Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения.

Техподдержку портала «Смотри.ЕГЭ» обеспечивает операторская площадка «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Специалисты осуществляют мониторинг функционирования программного обеспечения и защиту портала от DDoS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.

Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. С этого года контактный центр также будет принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.

- Служба поддержки портала «Смотри.ЕГЭ» начала работу 5 марта. До 15 ноября она будет работать в круглосуточном режиме и принимать обращения с территории всей России, а также поддерживать пункты проведения экзаменов, расположенные за пределами нашей страны. В ходе основного периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей портала будут отвечать около 150 операторов. В проекте также задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через форму обратной связи на портале видеонаблюдения, — сказала директор по корпоративным проектам «Ростелеком Контакт-центр» Елена Соромотина.

В досрочный период сдачи государственных экзаменов, который прошел с 20 марта по 10 апреля, в челябинский контактный центр поступило более тысячи звонков на горячую линию и более 200 письменных обращений по электронной почте. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило пять секунд, на запросы, присланные по электронной почте, операторы отвечали в течение пяти минут. Среднее время диалога специалиста контактного центра с представителями ППЭ составило 7,5 минут.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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