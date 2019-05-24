2019-05-24T15:10:26+03:00
Экономика

«Открытие» продолжает укреплять партнерство с регионами

Поддержка развития территорий – в приоритете
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..Фото: "КП" Архив
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Накануне подписание соответствующего документа состоялась в Костромской области. Соглашение о стратегическом партнерстве с администрацией региона включает в себя совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития, укреплению промышленного потенциала региона, обеспечению области широким спектром высококачественных банковских услуг.

Свои подписи в документе поставили управляющий ПАО Банко «ФК Открытие» в Костроме Александр Веселов и первый заместитель губернатора области Алексей Афанасьев.

- Договорённости, которых мы достигли с администрацией региона, будут способствовать развитию эффективного сотрудничества между нами. Банк «Открытие» готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты и программы, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в регионе», - отметил Александр Веселов.

Банк сформировал в регионе профессиональную команду специалистов, а также создал базу необходимых ресурсов для развития. До конца 3 квартала 2019 года в центре Костромы приступит к работе новый флагманский офис «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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