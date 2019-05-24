2019-05-24T15:11:18+03:00
Общество

Больше двух тысяч заявок обработали «Россети» на портале «Светлая страна»

Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн
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Меньше года назад в пилотном режиме «Россети» запустили портал «Светлая страна» в Калужской и Тверской областях. Сейчас он регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах страны. Пока сервисом пользуются около шести тысяч человек, однако создатели площадки обращают внимание на ежемесячное увеличение динамики регистрации новых посетителей.

- Несмотря на то, что сайт пока функционирует в тестовом режиме, наблюдается рост активности пользователей, все чаще предпочитающих заявить о проблеме с электроснабжением посредством личного кабинета клиента. Если раньше для этих целей больше использовали call-центр, то теперь связаться с «Россетями» стало гораздо проще, причем находясь в любой точке России, - отмечают в пресс-службе компании.

На портале можно оставить сообщение о перебоях электроснабжения, низком качестве поставляемой электроэнергии, дефектах установленного электрооборудования. Максимум через 8 дней с момента размещения сообщения проблема будет решена, либо будет предоставлен ответ с указанием жестких сроков ее решения. Регистрация в личном кабинете на Портале Светлаястрана.рф занимает не более двух минут.

Разумеется, с развитием портала «Светлая страна» другие способы связи не исчезнут – в дочерних компаниях группы продолжают работать «горячие линии», обратиться в компанию можно по официальному электронному адресу, написать письмо по почте или прийти в Центр обслуживания клиентов. Кроме того, у всех ДЗО холдинга работают официальные представительства в социальных сетях, где также можно сообщить о проблеме.

- В своей работе мы стараемся быть максимально открытыми, используя самые разные каналы связи. Портал «Светлая страна» создан для того, чтобы упростить коммуникацию с клиентом, которому теперь не требуется дополнительно выяснять, кто занимается обслуживанием того или иного электрооборудования. Достаточно указать адрес, где наблюдаются неисправности, и контактные данные заявителя. Обо всем остальном позаботятся «Россети», - отметили в холдинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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