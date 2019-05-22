2019-05-23T14:16:30+03:00
Общество

Белгородские энергетики оперативно ликвидировали условные отключения электроэнергии

В Белгородэнерго прошла тренировка по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных неблагоприятными погодными явлениями
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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По легенде, из-за резкого похолодания, сопровождающегося дождем, градом и ураганным ветром с порывами до 30 м/с произошли массовые отключения линий и подстанций 6-10 кВ. Без электроэнергии остались жители нескольких районов. Наиболее сильно пострадала северо-западная часть области. В Губкине из-за обрыва грозотроса на двухцепной ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками и ВЛ 110 кВ Губкин – Старый Оскол-1 с отпайкой на ПС 110кВ Журавлики отключились четыре подстанции 35-110 кВ, в Белгородском районе была обесточена КВЛ 110 кВ Белгород – Южная №1 с отпайками.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С первых минут ситуацию под контроль взял оперативный штаб филиала, информация о технологических нарушениях в работе электросетевого комплекса и мерах по их устранению незамедлительно поступила в областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения, САЦ МРСК Центра, МЧС и Курское РДУ. К аварийно-восстановительным работам приступили 19 бригад, укомплектованных необходимым оборудованием и спецтехникой, а также специалисты одной подрядной организации.

В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты: школы, котельные, детские сады. В частности, в Яковлевском РЭС для восстановления электроснабжения условно обесточенной ЦРБ города Строитель и ЗАО «Томмолоко» энергетики оперативно развернули передвижной резервный источник электроснабжения. Завершилась тренировка к 14-00. Электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Как пояснил руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов, белгородские энергетики всегда готовы к ухудшению погодных условий. В филиале непрерывно ведется мониторинг погодных условий, после поступления информации об ухудшении ситуации может быть введен режим повышенной готовности, предусматривающий учащенный контроль и проверку наличия у персонала всех необходимых инструментов, приспособлений и спецсредств. В случае получения данных о массовых отключениях вводится особый режим работы с максимальной мобилизацией. По результатам проверки будут сделаны выводы о необходимости дополнительных мероприятий для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций в реальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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