Рок-н-ролл все еще жив

Не «фанерное» звучание не сходящих с телеэкранов мелодий и исполнителей, а именно чистый звук ударной установки, клавиш и гитарные рифы. Причем, это будут не каверы известных композиций, а изысканная авторская музыка на вполне профессиональные тексты. Подсказываем адрес – Арт-бар «Седьмая тропа», расположенный на улице Садовая 120 д.

Интересно это заведение еще и тем, что практически это единственное место в Белгороде, где могут заявить о себе молодые, малоизвестные коллективы, играющие нестандартную музыку, не всегда коммерческую, но всегда честную и откровенную. Гостями «Седьмой тропы» были уже коллективы из Курска, Воронежа, из Украины и Белоруссии. Здесь проводили свои концерты исполнители из Южной Америки и Дании. « Седьмая тропа» - это дорожка к известности для любого музыканта. Впрочем, бывали здесь и заядлые рок-н-рольщики. Например, с большим успехом здесь выступил небезызвестный Александр Чернецкий (группа «Разные люди»), бывший бас-гитарист группы «ДДТ» Вадим Курылев, выступающий сегодня с проектом «Электропартизаны», спа-панк группа из Орла «Яйца Фаберже».

Хорошая музыка сближает людей, а энтузиасты, которые сегодня выводят «Седьмую тропу» на новый качественный уровень являются по-настоящему подвижниками и , своего рода, просветителями на ниве андеграундной музыки. Можно сказать, что под свое крыло этот Арт-бар привлек единомышленников, людей беззаветно преданных хорошему современному искусству. Здесь рады видеть начинающих поэтов и даже художников.

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Вот расписание наиболее значимых событий в ближайшее время:

24 мая: "Симпозиум", "Кот в мешке" (Белгород) "Осколки" (Старый Оскол)

9 июня: Стас Ленин (Одесса) , "Сэконд Хэнд" (Губкин)

6 июля: "Алоэ" (Москва) , Паша Павлов и группа "Шок" (Харьков), "Симпозиум" (Белгород)

Сергей Филиппов