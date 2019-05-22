В Белгороде открылась клиника, которая изменит наше представление о частной медицине

Это уже шестая клиника федеральной сети, специализирующейся на женском здоровье и лечении бесплодия, в том числе с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

В Белгороде открылась клиника экспертной гинекологии, репродукции и генетики.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На церемонии открытия генеральный директор Дмитрий Фомин подчеркнул:

- Мы хотим изменить рынок медицинских услуг в России. Но чтобы создать лучшую клинику в стране, недостаточно использовать только те опыт и практики, которые сформировались у нас, в России. Именно поэтому мы постоянно путешествуем и изучаем, как устроена медицина в разных странах. Китай, Великобритания, США, Италия, Канада, Венгрия – это только начало. Наша амбициозная цель – изучить мировую медицину и на основе глобальных практик создать нашу сеть клиник!

"Клиника Фомина" оснащена самой современной аппаратурой.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первая «Клиника Фомина» открылась в Твери в 2011 году. Еще через три года там был построен крупный центр репродуктивного здоровья с тремя операционными блоками и круглосуточным стационаром. Следующим шагом стало создание и развитие собственной генетической лаборатории “Medical genomics”. А сегодня «Клиника Фомина» представлена уже шестью клиниками в четырех городах: Твери, Калуге, Москве и Белгороде, и совсем скоро откроется в Пензе.

Некоторые передовые технологии пока применяются только в "Клинике Фомина".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главный принцип «Клиники Фомина» – постоянная и всесторонняя забота о вашем здоровье и комфорте. Команда клиники состоит из лучших специалистов в своих областях: гинекологии, урологии, репродукции, эмбриологии, эндокринологии и генетики. В основе взаимодействия врачей и пациентов лежат общение на равных и доверительные отношения, которые позволяют врачу лучше вникнуть в ситуацию каждой женщины и предложить оптимальный вариант лечения.

Медицинская помощь, которую оказывают в «Клинике Фомина», основывается исключительно на стандартах доказательной медицины. Это значит, что для лечения пациентов используются только те методы и препараты, эффективность которых доказана клинически. Специально для этого в клинике была разработана уникальная система помощи принятия врачебных решений, которая подсказывает врачу необходимые обследования и рекомендации по лечению, исходя из поставленного диагноза. О ненужных анализах, лекарствах и процедурах можно смело забыть.

В клинике есть своя генетическая лаборатория, которая занимает в России лидирующие позиции по объемам, качеству и надежности генетических экспертиз.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Клиника оснащена самой современной аппаратурой, а некоторые передовые технологии пока применяются только здесь. Например, система “Witness”, позволяющая избежать любых ошибок в работе с биологическим материалом пациентов. А также эмбриоскоп – специальный инкубатор для эмбрионов с постоянным видеонаблюдением, облегчающий эмбриологу контроль над их развитием.

Кроме того, в клинике есть своя генетическая лаборатория, которая занимает в России лидирующие позиции по объемам, качеству и надежности генетических экспертиз. Лаборатория позволяет проводить широкий спектр анализов: преимплантационное и пренатальное генетическое тестирование, ДНК-тесты на установление отцовство, медико-генетические анализы, криминалистические экспертизы и генеалогические исследования. Например, будущая мама уже на 9-й неделе сможет узнать, нет ли хромосомных отклонений у ее малыша, а заодно его резус-фактор и пол. А генетика в ЭКО позволяет специалистам клиники добиваться очень высокого результата – до 72,8% эффективности.

В «Клинике Фомина» для пациентов создана очень комфортная и уютная обстановка.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В «Клинике Фомина» для пациентов создана очень комфортная и уютная обстановка. Забудьте о темных кабинетах и узких коридорах: яркие цвета, много света и пространства, детские фотографии на стенах – в клинике приятно находиться. Добавьте к этому внимание и безусловное уважение со стороны персонала, и вы поймете, что здесь действительно все сделано для вас – с заботой и любовью. Записаться на прием очень легко – это можно сделать по номеру телефона 8(4722)225-025 или на сайте, и можете не бояться забыть и пропустить: вам обязательно придет смс с напоминанием.