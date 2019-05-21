2019-05-21T11:25:48+03:00
Общество

Белгородцев предупредили о новом мошенничестве – под предлогом игры на биржах

Полицейские призвали жителей региона не терять бдительности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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У мошенников появилась новая схема обмана.У мошенников появилась новая схема обмана.Фото: "КП" Архив
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Мошенники тестируют новую схему обмана. На телефон поступает звонок от незнакомца, который предлагает будущей жертве подзаработать на биржевых ставках. Получив согласие, злоумышленник предлагает зарегистрироваться на сайте, а затем внести деньги либо предоставить информацию закрепленному за вами брокеру. Потерпевшему сообщают, что он начал участвовать в торгах. При этом лже-брокер постоянно поддерживает связь с жертвой, радуя новостями о росте доходов. Но лишь стоит изъявить желание забрать выигрыш, как сайт перестает работать, а куратор выходить на связь.

Полицейские призывают жителей региона не терять бдительности.

- Если вы все-таки согласились начать заниматься биржевой торговлей, проверьте достоверность брокерской платформы посредством отрытых источников (Интернет и т.д.), - отметили в пресс-службе УМВД региона.

По-прежнему пользуется популярность схема обмана, связанная с разблокировкой банковских карт и пресечения попытки несанкционированного списания денежных средств. Звонки поступают с абонентских номеров IP-телефонии: 8800***, 8495***, 8499***. В данном случае мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники могут назвать вашу фамилию и даже дату рождения.

Не введитесь на такие уловки и никому не передавайте свои персональные данные. Знайте, что настоящие банковские сотрудники никогда не просят назвать номер карты, а также код, поступивший в СМС (ни по телефону, ни в электронном письме).

ИСТОЧНИК KP.RU

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