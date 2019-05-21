Белгородцев предупредили о новом мошенничестве – под предлогом игры на биржах
Мошенники тестируют новую схему обмана. На телефон поступает звонок от незнакомца, который предлагает будущей жертве подзаработать на биржевых ставках. Получив согласие, злоумышленник предлагает зарегистрироваться на сайте, а затем внести деньги либо предоставить информацию закрепленному за вами брокеру. Потерпевшему сообщают, что он начал участвовать в торгах. При этом лже-брокер постоянно поддерживает связь с жертвой, радуя новостями о росте доходов. Но лишь стоит изъявить желание забрать выигрыш, как сайт перестает работать, а куратор выходить на связь.
Полицейские призывают жителей региона не терять бдительности.
- Если вы все-таки согласились начать заниматься биржевой торговлей, проверьте достоверность брокерской платформы посредством отрытых источников (Интернет и т.д.), - отметили в пресс-службе УМВД региона.
По-прежнему пользуется популярность схема обмана, связанная с разблокировкой банковских карт и пресечения попытки несанкционированного списания денежных средств. Звонки поступают с абонентских номеров IP-телефонии: 8800***, 8495***, 8499***. В данном случае мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники могут назвать вашу фамилию и даже дату рождения.
Не введитесь на такие уловки и никому не передавайте свои персональные данные. Знайте, что настоящие банковские сотрудники никогда не просят назвать номер карты, а также код, поступивший в СМС (ни по телефону, ни в электронном письме).
ИСТОЧНИК KP.RU