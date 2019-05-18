2019-05-18T17:04:46+03:00
Общество

Белгородская область присоединилась к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Участниками спортивных мероприятий стали десятки юных жителей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области стартовала Всероссийская акция МВД «Зарядка со стражем порядка». К участию в ней присоединились сотрудники всех городских и районных отделов полиции, а также представители Общественных советов при ОМВД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители, на счету которых немало спортивных достижений, провели спортивные занятия в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Ребята вместе со стражами порядка выполняли нехитрые упражнения, поднимали тонус, заряжались бодростью и позитивом.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Юные жители региона получили возможность в неформальной обстановке пообщаться с полицейскими и узнать о службе в органах внутренних дел, как говорится, из первых уст. Так корочанские правоохранители познакомили детвору со своим четвероногим напарником по кличке Хантер. В Яковлевском районе сотрудники ОМВД провели показательные выступления в оздоровительном лагере для участников военно-патриотической смены. Мастера спорта по кикбоксингу Аделина Зарубина и Денис Гранкин рассказали, как хорошая физическая подготовка помогает им в выполнении служебных обязанностей, и продемонстрировали боевые приемы борьбы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во время встреч с детьми правоохранители не забыли напомнить им и о безопасности. Так сотрудники белгородского линейного отдела полиции повторили с ребятами правила поведения на железной дороге.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Акция проводится ежегодно и уже стала доброй традицией органов внутренних дел. Ее цель – увлечь детей спортом и мотивировать к здоровому образу жизни. От участия в спортивных мероприятиях и сотрудники полиции, и школьники получили массу положительных эмоций. Ребята благодарили правоохранителей за интересные встречи, пообещав не забывать выходить по утрам на зарядку, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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