2019-05-16T16:01:51+03:00
Общество

В Белгороде причиной пожара могла стать стеклянная банка

Эффект лупы мог сыграть злую шутку с хозяевами квартиры
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгороде на 4-м этаже горела однокомнатная квартира в 10-этажном панельном жилом доме. Из-за того, что пожар произошел на балконе, а огонь повредил на кухне пластиковый потолок на площади 12 квадратных метров и пластиковую оконную раму, в соцсетях сделали предположение, что причиной пожара могла стать стеклянная балка, которая вызвала «эффект лупы».

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, 15 мая в этой квартире действительно произошел пожар. Сигнал о нем поступил в 17 часов 33 минуты. Пожар был ликвидирован в 17 часов 50 минут. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4, специализированная пожарно-спасательная часть и спасатели города. При тушении пожара пришлось по лестничным маршам эвакуировать 3 человек.

Что касается причины пожара, то информацию о том, что причиной пожара могла стать стеклянная банка, в пресс-службе не подтвердили. Предположительная причина – это неосторожное обращение с огнем. Более точную информацию служба предоставил после проведения тщательной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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